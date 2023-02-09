الخميس 09 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

موعد نهائى كأس العالم للأندية 2022 بين ريال مدريد والهلال وجوائز البطولة

مونديال الاندية
مونديال الاندية

موعد نهائى مونديال الأندية بالمغرب 2023 وجوائز البطولة، هو ما تبحث عنه جماهير الكرة، بعد اقتراب المونديال الذى تحتضنه المغرب من الوصول للمحطة الأخيرة، بعدما خسر الأهلي أمام ريال مدريد الاسبانى فى مباراة الدور قبل النهائى بالمونديال بأربعة أهداف مقابل هدف، فيما صعد الهلال السعودى للمباراة النهائية للمرة الأولى فى تاريخه بعد الفوز على فلامنجو البرازيلى بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

موعد نهائى مونديال الأندية بالمغرب 2023 بين ريال مدريد والهلال السعودى

يلتقى الهلال السعودى مع ريال مدريد الاسبانى فى التاسعة مساءً على ملعب مولاى عبدالله فى نهائى مونديال الأندية وذلك يوم السبت 11ـ2ـ2023.

ويسعى الهلال لتحقيق الفوز على الريال لتحقيق البطولة الأولى له فى تاريخ مشاركاته بالمونديال، فيما يتطلع ريال مدريد للفوز بلقب البطولة لتعزيز قمته فى الأندية الأكثر حصولًا على البطولة للوصول إلى البطولة الخامسة.

موعد نهائى كأس العالم للأندية بين ريال مدريد والهلال السعودى

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موعد مباراة الأهلى وفلامنجو البرازيلى فى مباراة تحديد المركز الثالث

يلتقى الأهلى مع فلامنجو البرازيلى فى تمام الخامسة والنصف مساء يوم السبت القادم 11ـ2ـ2023، على ستاد ابن بطوطة بمدينة الرباط، ويتطلع الأهلى لتحقيق الفوز لاقتناص الميدالية البرونزية الرابعة فى تاريخ مشاركاته بالمونديال، حيث حصل الأهلى على المركز الثالث ثلاث مرات أعوام 2006 و2020 و2021.

ويشارك الأهلى فى مونديال الأندية للمرة الثالثة على التوالى وللمرة الثامنة فى تاريخه، كثانى أكثر الأندية فى العالم مشاركة فى المونديال بعد أوكلاند سيتى النيوزيلندى الذى يحتل القمة برصيد 10 مشاركات.

جوائز بطولة مونديال الأندية 2023

يحصل الفائز بلقب بطولة مونديال الأندية على 5 ملايين دولار، فيما يحصل وصيف البطولة على 4 ملايين دولار، وضمن الهلال وريال مدريد الاسباني الفوز بلقب البطولة والوصيف بعد صعودهما للمباراة النهائية.

فيما يحصل صاحب المركز الثالث على 2.5 مليون دولار، وصاحب المركز الرابع على مليونى دولار، ويحصل الأهلى وفلامنجو على مكافاة المركزين الثالث والرابع.

ويختتم الأهلي تدريباته غدًا الجمعة استعدادا لمواجهة فلامنجو البرازيلى والتى وصفها السويسرى مارسيل كولر المدير الفنى للأهلى بالصعبة، لقوة الفريق البرازيلى، والذى يملك مجموعة مميزة من اللاعبين فى كافة المراكز فى الملعب، لذلك طالب كولر لاعبيه بطى صفحة الريال سريعًا للتركيز فى مباراة فلامنجو لتحقيق المركز الثالث والميدالية البرونزية.

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