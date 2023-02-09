الخميس 09 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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الرئيس السيسى: التغذية المدرسية المؤمّنة تحققت وأصبح لها عمل مؤسسى

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن التغذية المدرسية المؤمنة تحققت وأصبح لها عمل مؤسسي، وأصبحت هناك سلامة غذاء متحققة داخل هذه المؤسسة.

وطالب الرئيس برفع القيمة المادية الخاصة بتوفير التغذية المدرسية للطلاب، معلقًا أنه يجب أن تكون هناك زيادة "اللى منديلوش كله منحرموش كله".

وأوضح الرئيس السيسي، خلال افتتاح المرحلة الثانية من مدينة سايلو مصر للمنتجات الغذائية بمدينة السادات بالمنوفية، والتي تشمل 7 مصانع جديدة لتوفير الأمن الغذائي للمصريين، أن العدد المستهدف لتوفير التغذية المدرسية له يزيد، مشيرًا إلى أن عدد الطلاب ارتفع من 13.5 مليون لـ15 مليون طالب، والمدارس من 31 ألف مدرسة لـ33 ألف مدرسة.

من جانبه، أكد اللواء وليد حسين أبوالمجد، مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، أن هناك إشرافًا من سلامة الغذاء على التغذية المدرسية.

وأضاف مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، أنه سيتم توزيع علب الألبان على جزء من المحافظات القريبة، لتقديمها لطلاب المدارس، ولكن لن يستطيع المجمع توفير الألبان لجميع المحافظات وهناك أغذية أخرى يتم توفيرها كبديل.

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