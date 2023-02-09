السيسى: زدنا 2 مليون طالب بعد العمل على تحقيق المستهدف بالوجبات المدرسية

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إننا مستعدون لطرح المزيد من شركات القوات المسلحة ضمن برنامج الطروحات.

وشدد الرئيس السيسي، خلال افتتاح المرحلة الثانية من «مدينة سايلو مصر للصناعية الغذائية»، على استعداد جهاز الخدمة الوطنية الكامل للشراكة مع القطاع الخاص، أيضًا فيما يتعلق بكل مؤسسات وشركات القطاع العام.

وقال الرئيس السيسي: "الأمر ده متاح علشان يصل لكل الناس واللي عنده استعداد يخش في شراكة مع الدولة"، مضيفًا: "منزلين شركتين للأطروحات ومستعدين ننزل كل الشركات".

وتابع الرئيس: "لما اتكلمنا عن الوجبات المدرسية كان العدد المستهدف معين ولما اشتغلنا زدنا 2 مليون".

ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم الخميس، احتفالية افتتاح المرحلة الثانية من مدينة الصناعات الغذائية "سايلو فودز" بمدينة السادات في محافظة المنوفية.

وتُعد "سايلو مصر للصناعات الغذائية"، التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، المدينة الصناعية الغذائية الأولى والوحيدة في الشرق الأوسط من حيث كونها الأكثر تكاملًا والأفضل تجهيزًا، حيث تهدف لتقديم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية بجودة ومعايير مرتفعة.