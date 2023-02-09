«صحة الإسكندرية»: رفع كفاءة الأطقم الطبية وإتتاحة أفضل الفرص التدريبية

أشادت الدكتورة أميرة طهيو، وكيلة وزارة الصحة بالإسكندرية، بالتعاون المثمر والتنسيق الدائم بين مديرية الشئون الصحية وكلية التمريض بجامعة الإسكندرية والمركز الإفريقي لخدمات صحة المرأة، بتقديم كل الدعم لرفع كفاءة الأطقم الطبية وإتاحة الفرص لهم للحصول على أفضل الفرص التدريبية.

وأضافت طهيو، خلال ختام فاعليات دورة "العناية المركزة الشاملة" التي نظمها المركز الإفريقي لخدمات صحة المرأة بالتعاون مع مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية وكلية التمريض جامعة الإسكندرية، أن الدورة حضرها ٧٥ متدربا من أطقم التمريض بوزارة الصحة وشملت تدريبا نظريًا وعمليًا على أساسيات الرعاية الحرجة ، حيث اجتاز المتدربون ٣٦ ساعة تدريبية على مدار ٦ أيام متتالية، بهدف رفع كفاءة فرق التمريض وإطلاعهم على كل جديد وحثهم على التعليم المستمر لتقديم أفضل مستوى من الرعاية الصحية للمرضى.

شهد ختام الدورة الدكتورة نفرتيتي حسن عميدة كلية التمريض بجامعة الإسكندرية ونخبة من المتخصصين وقيادات مديرية الصحة، استكمالاً لتنفيذ الوعود لأهالي بشاير الخير المنتفعين من القافلة الطبية التي استمرت طوال شهر نوفمبر الماضي، وبالتعاون مع قيادة المنطقة الشمالية العسكرية ومنظمات المجتمع المدني

وفي سياق متصل تم توزيع عدد ٢١ سماعة طبية لضعاف السمع من أهالي منطقة بشاير الخير وذلك استكمالا لفاعليات القافلة الطبية التي نظمتها مديرية الصحة بالإسكندرية بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني.

وقدمت الدكتورة أميرة طهيو الشكر لكل من ساهم في توفير السمعات الطبية لضعاف السمع، ومشيدة بالدور التي تقوم به إدارة ذوي الهمم بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتمع مساء أمس، بالدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان؛ لمتابعة جهود النهوض بالرعاية الصحية وموقف تنفيذ المبادرات الرئاسية في مجال الصحة العامة.

وأكد رئيس الوزراء أن الدولة لديها اهتمام بالغ بالارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة للمواطنين من خلال النهوض بالمنشآت والتجهيزات والكوادر بالقطاع الطبي، إلى جانب مواصلة تنفيذ مبادرات الصحة العامة التي تحظى برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتمس الفئات الأولى بالرعاية.



وخلال الاجتماع، عرض وزير الصحة والسكان موقف تنفيذ المبادرة الرئاسية لإنهاء قوائم الانتظار، موضحاً أنها شهدت تقديم نحو 1.6 مليون إجراء جراحي، و67 ألف إجراء دوائي، وعلاج 30.8 ألف حالة، من خلال 466 مستشفى على مستوى الجمهورية، بينها 182 مستشفى تابعة لوزارة الصحة، بتكلفة بلغت 14.2 مليار جنيه.