الخميس 09 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«صحة الإسكندرية»: رفع كفاءة الأطقم الطبية وإتتاحة أفضل الفرص التدريبية

صحة الإسكندرية
صحة الإسكندرية

أشادت الدكتورة أميرة طهيو، وكيلة وزارة الصحة بالإسكندرية، بالتعاون المثمر والتنسيق الدائم بين مديرية الشئون الصحية وكلية التمريض بجامعة الإسكندرية والمركز الإفريقي لخدمات صحة المرأة، بتقديم كل الدعم لرفع كفاءة الأطقم الطبية وإتاحة الفرص لهم للحصول على أفضل الفرص التدريبية.

وأضافت طهيو، خلال ختام فاعليات دورة "العناية المركزة الشاملة" التي نظمها المركز الإفريقي لخدمات صحة المرأة بالتعاون مع مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية وكلية التمريض جامعة الإسكندرية، أن الدورة حضرها ٧٥ متدربا من أطقم التمريض بوزارة الصحة وشملت تدريبا نظريًا وعمليًا على أساسيات الرعاية الحرجة ، حيث اجتاز المتدربون ٣٦ ساعة تدريبية على مدار ٦ أيام متتالية، بهدف رفع كفاءة فرق التمريض وإطلاعهم على كل جديد وحثهم على التعليم المستمر لتقديم أفضل مستوى من الرعاية الصحية للمرضى.

شهد ختام الدورة الدكتورة نفرتيتي حسن عميدة كلية التمريض بجامعة الإسكندرية ونخبة من المتخصصين وقيادات مديرية الصحة، استكمالاً لتنفيذ الوعود لأهالي بشاير الخير المنتفعين من القافلة الطبية التي استمرت طوال شهر نوفمبر الماضي، وبالتعاون مع قيادة المنطقة الشمالية العسكرية ومنظمات المجتمع المدني
وفي سياق متصل تم توزيع عدد ٢١ سماعة طبية لضعاف السمع من أهالي منطقة بشاير الخير وذلك استكمالا لفاعليات القافلة الطبية التي نظمتها مديرية الصحة بالإسكندرية بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني.

وقدمت الدكتورة أميرة طهيو الشكر لكل من ساهم في توفير السمعات الطبية لضعاف السمع، ومشيدة بالدور التي تقوم به إدارة ذوي الهمم بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتمع مساء أمس، بالدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان؛ لمتابعة جهود النهوض بالرعاية الصحية وموقف تنفيذ المبادرات الرئاسية في مجال الصحة العامة.

وأكد رئيس الوزراء أن الدولة لديها اهتمام بالغ بالارتقاء بالخدمات الصحية  المقدمة للمواطنين من خلال النهوض بالمنشآت والتجهيزات والكوادر بالقطاع الطبي، إلى جانب مواصلة تنفيذ مبادرات الصحة العامة التي تحظى برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتمس الفئات الأولى بالرعاية. 

وخلال الاجتماع، عرض وزير الصحة والسكان موقف تنفيذ المبادرة الرئاسية لإنهاء قوائم الانتظار، موضحاً أنها شهدت تقديم نحو 1.6 مليون إجراء جراحي، و67 ألف إجراء دوائي، وعلاج 30.8 ألف حالة، من خلال 466 مستشفى على مستوى الجمهورية، بينها 182 مستشفى تابعة لوزارة الصحة، بتكلفة بلغت 14.2 مليار جنيه.     

صحة الإسكندرية كفاءة الأطقم الطبية وزارة الصحة بالإسكندرية الإسكندرية المركز الإفريقي لخدمات صحة المرأة

رئيس التحرير

وائل لطفي

المهام الخمس للشركة المتحدة

الأكثر قراءة

تردد قناة ssc sport المجانية قبل مباراة الأهلى وريال مدريد فى كأس العالم

رابط تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي لشركة بتروتريد 2023 وبالخطوات التفصيلية

رابط تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي لشركة بتروتريد 2023 لشهر فبراير

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الاهلي وريال مدريد وخطوات الضبط

الصين تدين تصريحات جو بايدن «اللامسئولة إطلاقًا» حول شى جينبينغ

حبس تاجر عملة في الموسكى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

خطاب حالة الاتحاد.. الثانى

خالد عكاشة

البالون الصينى.. وبدء فصل الألعاب الخشنة!

عبد الرحيم طايع

مجدى الطيب.. رحيل مجد وطيبة!

مدحت بشاى

فى وداع الطيب «مجدى الطيب»

ماجد حبته

أن يزورنا رئيس كرواتيا

أحمد غنام

كيف تعرف الفاشل؟ الفنان "ت.ك" نموذجًا

محمد رفعت

أهمية الاتجاه شرقًا!

جلال حمام

بالونات التجسس.. تاريخ يبدأ من الثورة الفرنسية

صور

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

ختام فعاليات معرض الكتاب 2023

محطة تل أبيب

المزيد

الجيش الإسرائيلى يعتزم هدم شقة منفذ عملية إطلاق النار فى «النبى يعقوب»

الأعلى منذ 2003.. إسرائيل تعتقل 900 فلسطينى إداريًا

شعر به سكان الأراضي المحتلة.. زلزال يضرب فلسطين بقوة 4.4 ريختر