وزير الزراعة يبحث مع مدير «أكساد» التعاون الزراعى ومخرجات قمة المناخ

استقبل السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ورئيس الجمعية العمومية للمركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة "أكساد"، الدكتور نصر الدين العبيد، المدير العام للمنظمة "أكساد".

وناقش معه أعمال المنظمة بصفة "القصير" رئيس الجمعية العمومية لأكساد، وخطوات المرحلة القادمة، كما بحث معه علاقات التعاون المشترك بين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي المصرية والمركز العربي "أكساد" وآفاق تطورها في شتى المجالات.

الاجتماع تناول أيضًا المشروعات التنموية المكلفة بتنفيذها منظمة أكساد من قبل مجلس الجامعة على مستوى القمة في دورتها (31) في الجزائر، كما تمت مناقشة المشروعات التي ينفذها أكساد في مصر بالتعاون مع مركز البحوث الزراعية ومركز بحوث الصحراء، والتي تساهم في تحقيق الأمن الغذائي، والحد من الآثار السلبية للتغيرات المناخية.

كما تمت خلال اللقاء مناقشة نتائج أعمال مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP27)، وورقة العمل التي قدمها أكساد خلال المؤتمر، ودعم مبادرة وزير الزراعة بشأن الغذاء والزراعة من أجل التحول المستدام "FAST"، بحضور أكثر من 40 وزيرًا من أنحاء العالم، والتي تمثل فرصة للدول المشاركة فيها ولشركاء التنمية لمساعدتها للحصول على التمويل لتمكينها من مجابهة التغيرات المناخية.

كما بحث "القصير" مع "العبيد" مشروعات حاضنة الأعمال التي أنشأها أكساد بناء على قرارات الجمعية العمومية لدعم وتبني الأفكار الإبداعية والابتكارية الزراعية في المنطقة العربية، وتحسين سبل العيش، وإعداد مشروع تنموي ينفذ بالتعاون والتنسيق بين أكساد ومركز بحوث الصحراء ويمول بالكامل من منظمة أكساد.

وفي نهاية اللقاء، أشاد وزير الزراعة، رئيس الجمعية العمومية لأكساد بأنشطة وبرامج المنظمة وقيامها بتنفيذ المشروعات التطبيقية والميدانية في مصر والدول العربية، وخاصة في مجال اعتماد الأصناف الجديدة التي استنبطها أكساد من القمح في المنطقة العربية والتي ستسهم في الحد من التغيرات المناخية وتحقيق الأمن الغذائي العربي.