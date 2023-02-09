مع افتتاح الرئيس السيسي لمشروعات بها.. أبرز المصانع بمدينة «سايلو فودز»

يشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، خلال زيارته للمدينة الغذائية "سايلو فوودز" افتتاح المرحلة الثانية من مصنع الألبان، وعدد من مشروعات تجديد البنية التحتية.

وتعمل المدينة الغذائية "سايلو فودز" ضمن خطة الدول في الاهتمام بالبيئة، حيث أنشئت محطة للمذيبات ضمن التوسعات الجديدة وتدوير للمذيبات، وفي السطور التالية نستعرض عددا من المصانع والتوسعات الموجودة في المدينة.