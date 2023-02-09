مع افتتاح الرئيس السيسي لمشروعات بها.. أبرز المصانع بمدينة «سايلو فودز»
يشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، خلال زيارته للمدينة الغذائية "سايلو فوودز" افتتاح المرحلة الثانية من مصنع الألبان، وعدد من مشروعات تجديد البنية التحتية.
وتعمل المدينة الغذائية "سايلو فودز" ضمن خطة الدول في الاهتمام بالبيئة، حيث أنشئت محطة للمذيبات ضمن التوسعات الجديدة وتدوير للمذيبات، وفي السطور التالية نستعرض عددا من المصانع والتوسعات الموجودة في المدينة.
- تستهدف التصدير لـ13 دولة بعد سد الاحتياجات المحلية، وتوزيع 600 مليون وجبة مدرسية.
- مدينة صديقة للبيئة بإنشاء محطة إعادة تدوير للمذيبات
- أعمال التوسعة وطاقة الإنتاج شملت "مصنع للألبان".
- شملت التوسعات في المرحلة الثانية بمدينة الغذاء مصنع البسكويت المغطس والصب وهو مجهز بأحدث الآلات وخطوط الإنتاج العالم مثل شركة BUHLER السويسرية وشركة BOCH الألمانية.
- مصنع الحلاوة والطحينة ويحتوي على خطوط سويسرية التي تعد الأحدث على الصعيد العالمي.
- 3000 طن سنويا طاقة إنتاجية لخط إنتاج الطحينة.
- 6000 طن سنوياً طاقة إنتاج لخط إنتاج الحلاوة العلب.
- 1000 طن سنويا طاقة إنتاجية السوداني والسمسم.
- 3000 طن سنويا طاقة إنتاجية لخط إنتاج الحلاوة البار، و3000 طن سنويا طاقة إنتاجية لخط إنتاج الحلاوة الإسبريد.
- مصنع للكرتون وتتميز جميع خطوط الإنتاج به أنها على مستوى المجمع أوروبية الأحدث على الصعيد العالمي.
- والخدمات التحليلية للمعمل المركزي التي تخدم مصانع “البسكويت، المخبوزات، المكرونة، المطحن، الماء، الروتو، الكربون” في التحاليل الميكروبيولوجية والكيميائية.