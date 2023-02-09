منها رسامة 250 شماسا بالمنصورة.. أبرز فعاليات «الأرثوذكسية» خلال صوم يونان النبي

شهدت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، عددًامن الفعاليات خلال صوم يونان النبي، والذي بدأ الاثنين 6 فبراير 2023.

- رسامة 250 شماسا جديدا بإيبارشية المنصورة

صلى نيافة الأنبا صليب أسقف ميت غمر ودقادوس وبلاد الشرقية، والنائب البابوي لإيبارشية المنصورة، قداس اليوم الثالث من صوم نينوى في كاتدرائية السيدة العذراء ورئيس الملائكة ميخائيل بالمنصورة (مقر مطرانية)، وعقب صلاة الصلح صلى نيافته صلوات رسامة 250 من أبناء الإيبارشية شمامسة، في رتبتي إبصالتس (مرتل) وأغنسطس (قارئ).

- راهب وطالب رهبنة بدير "مارجرجس" بالخطاطبة

ومن جهته صلى نيافة الأنبا مينا أسقف ورئيس دير الشهيد مارجرجس بالخطاطبة قداس اليوم الأول من صوم نينوى، بكاتدرائية الدير، وقبل القداس صلى نيافته صلوات رهبنة أحد طالبي الرهبنة بعد أن أنهى فترة الاختبار الرهباني، وحمل الراهب الجديد اسم الراهب داود الچورچي. كما تم قبول أحد راغبي الرهبنة لبدء فترة الاختبار الرهباني.

- مؤتمر الفنون والإبداع ببيت أسقفية الشباب بالعجمي

كما اختتمت مدرسة المبدعين بأسقفية الشباب مؤتمر الفنون والإبداع الذي أقيم في ببيت مارمرقس بالعجمي، بحضور نيافة الأنبا موسى أسقف الشباب وبمشاركة 47 إيبارشية وقطاع رعوي.

تضمن المؤتمر إلى جانب المحاضرات، 28 ورشة تدريبية في مجالات المسرح والموسيقى والكورال والفنون التشكيلية والابتكارات الهندسية.

- رسامة 4 أرشيدياكونيين و9 دياكونيين في إيبارشية طهطا

كما صلى نيافة الأنبا إشعياء مطران إيبارشية طهطا وجهينة وتوابعها، أمس قداس اليوم الأول من صوم نينوى في كاتدرائية السيدة العذراء بطهطا، وعقب صلاة الصلح صلى نيافته صلوات رسامة أربعة من الدياكونيين في رتبة أرشيدياكون، كما منح تسعة آخرين درجة دياكون (شماس كامل) وذلك للخدمة في كنائس الإيبارشية.

- "إيريني باسي" مبادرة جديدة للجنة المرأة بالمجمع المقدس

كما تنظم لجنة خدمة المرأة المنبثقة من لجنة الأسرة بالمجمع المقدس خلال شهر فبراير الجاري، مبادرة جديدة تحت عنوان "إيريني باسي" بهدف دعم وتوعية الزوجات والأمهات في مواجهة الضغوط التي يتعرضن لها ولا سيما الضغوط الاجتماعية والاقتصادية والتربوية.

ويقام في إطار المبادرة ثلاثة لقاءات يوم الجمعة من كل أسبوع ابتداءً من الجمعة المقبلة ١٠ فبراير، الساعة السابعة مساءً، وذلك عبر صفحة "لجنة خدمة المرأة بالمجمع المقدس" على موقع Facebook .