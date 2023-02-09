الخميس 09 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تقرير أمريكى: مصر تتوسع فى إنتاج الغاز من أكبر حقل بحرى فى المتوسط

حقل غاز طبيعي
حقل غاز طبيعي

قالت وكالة أنباء أمريكا اللاتينية "برينسا لاتينا": مصر تتوسع في إنتاجها الغاز من أكبر حقل غاز بحري في المتوسط.

 

وسلطت الوكالة في تقرير لها الضوء على خطة مصر طموحة لتكثيف أنشطة تنمية حقل غاز" ظهر" وإصلاح وإعادة إكمال بعض الآبار.

 

قال التقرير تستثمر مصر 1.2 مليار دولار في العام المالي المقبل 2023-2024 في حقل ظهر للغاز وهو الأكبر في البحر المتوسط.

 

جاء ذلك في بيان صادر عن خالد موافي رئيس شركة بلعيم للبترول وهي شركة مشتركة بين عملاق إيني الإيطالي والهيئة المصرية العامة للبترول المملوكة للدولة.

 

وأوضح موافي أن الهدف هو تنفيذ خطة تطوير حقل طموحة بالتوسع في حفر آبار جديدة وإصلاح أخرى. كما قال إنه سيتم تنفيذ مشاريع لزيادة كفاءة المرافق في معمل الإنتاج الأرضي.

 

تشارك ايني وهي شركة تعمل في مصر منذ عام 1954 في استغلال حقل ظهر باحتياطي يقدر بـ 30 تريليون قدم مكعب، وبحسب موقعها على الإنترنت ، فإن الشركة هي المنتج الرئيسي في مصر ، بحوالي 350 ألف برميل من المكافئ النفطي يوميًا.

 

اضاف التقرير الأمريكي، بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي في عام 2018 ، تحاول السلطات المصرية جعل مصر موردًا رئيسيًا للغاز إلى أوروبا من خلال موقعها الجغرافي.

 

أعلن وزير المالية المصري محمد معيط ، في ديسمبر، أن البلاد تعمل على استراتيجية لزيادة قيمة صادرات الغاز إلى مليار دولار شهريًا بحلول عام 2023.

 

وقال المسؤول، في حديثه في مؤتمر يوروموني مصر 2022 ، إن مصر تتقاضى حاليًا حوالي 600 مليون دولار شهريًا لمبيعاتها الخارجية من الغاز.

الاكتفاء الذاتي من الغاز الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي الإكتفاء الذاتي الهيئة المصرية العامة للبترول السلطات المصرية

رئيس التحرير

وائل لطفي

المهام الخمس للشركة المتحدة

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