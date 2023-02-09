الخميس 09 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

كهرباء مصر العليا: 40 مليون جنيه إيرادات من سرقات ومخالفات التيار شهريا

سرقة الكهرباء
سرقة الكهرباء

كشف المهندس أحمد صدقي رئيس شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء، عن إجمالي قيمة إيرادات سرقات التيار الكهربائي ومخالفات التوصيل والتي بلغت نحو 40 مليون جنيه في نطاق عمل الشركة .

 

وأضاف صدقي، في تصريحات لـ "الدستور"، أن تلك القيمة يتم تحصيلها عن طريق موظفي الضبطية القضائية، بالإضافة إلى شرطة الكهرباء، وذلك في نطاق 4 محافظات تضم: أسوان والأقصر وسوهاج والأقصر، وأن الشركة تقوم عبر قطاعاتها باستخدام أحدث الوسائل لكشف أي تلاعب أو سرقة للتيار الكهربائي.

 

ووفق قانون الكهرباء واللوائح المنظمة توقع عقوبات وغرامات مالية ضخمة كبيرة، تصل أحيانا إلى الحبس، يتعرض لها سارق التيار الكهربائي، بعد تحرير محضر بالواقعة، سواء من قبل موظفي شركة الكهرباء الذين يحملون حق الضبطية القضائية، أو من خلال مباحث شرطة الكهرباء.


ووضعت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة نظام يسمح للمشتركين الذين يتم تحرير محضر ضدهم لسرقة التيار من الممكن قيامهم الاشتراك بنظام الممارسة لحين تركيب العداد الكهربائي لهم ، موضحة أن نظام الممارسة عبارة عن محضر يتم تحريره بواسطة شرطة الكهرباء أو من خلال حق الضبطية القضائية لأحد المواطنين غير المنطبقة عليهم شروط تركيب العدادات نظرا لمخالفة بناء أو غيرها، فيتم وضع تقدير استهلاك المواطن من الطاقة مقابل مبلغ من المال شهريا سواء قام بالاستهلاك أم لا.

 

وتسعى وزارة الكهرباء وشركاتها  للقضاء على سرقات التيار الكهربائي عبر التوسع في العدادات الكودية، منوهة بأن إجمالي عدادات الكهرباء في مصر 39.4 مليون عداد، بينها 14 مليونًا مسبوقة الدفع.

 

وذكر مصدر داخل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن سرقات التيار الكهربائي والمخالفات في محافظات الصعيد تأتي مع تباعد المسافات بين المحافظات والشركات بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة ما يضطر البعض لسرقات التيار نتيجة درجات الحرارة العالية كما ان هناك صعوبة في مراقبة كافة الخطوط نظراً لوجود قبائل في الجبال واماكن نائية.

 

وأضاف المصدر ان نسبة الفقد في الشبكات الكهربائية في مناطق الصعيد تتجاوز ١٦% والجزء الاكبر منها نتيجة سرقات التيار الكهربائي  وليس في تقادم او تهالك الشبكات لاسيما في ظل خطط شركات توزيع الكهرباء لتطوير شبكاتها بشكل مستمر.

 

وأشار المصدر إلى أن تركيب العداد الكودى لا يقوم بتوفيق الوضع المخالف للوحدة السكنية وإنما يتم تركيبه لتحديد قيمة الاستهلاك للوحدات السكنية المخالفة وتحصيل حق الدولة من التيار الكهربى الذى تستهلكه، ويتم تحويل العداد الكودى إلى عداد شرعى فى حالة التصالح مع الدولة وتوفيق الوضعية القانونى للعقار المخالف، أو إزالة العقار، وفى هذه الحالة فإن وجود العداد الكودى لا يمنع الإزالة للعقار المخالف.

الكهرباء رئيس شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء شركة مصر العليا شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء المتحدث باسم وزارة الكهرباء

رئيس التحرير

وائل لطفي

المهام الخمس للشركة المتحدة

الأكثر قراءة

تردد قناة ssc sport المجانية قبل مباراة الأهلى وريال مدريد فى كأس العالم

رابط تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي لشركة بتروتريد 2023 وبالخطوات التفصيلية

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الاهلي وريال مدريد وخطوات الضبط

رابط تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي لشركة بتروتريد 2023 لشهر فبراير

دعاء وأذكار الصباح اليوم الخميس 9-2-2023

تقرير يونانى: مشروع الربط الكهربائى يربط مصر مباشرة بأثينا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

خطاب حالة الاتحاد.. الثانى

خالد عكاشة

البالون الصينى.. وبدء فصل الألعاب الخشنة!

عبد الرحيم طايع

مجدى الطيب.. رحيل مجد وطيبة!

مدحت بشاى

فى وداع الطيب «مجدى الطيب»

ماجد حبته

أن يزورنا رئيس كرواتيا

أحمد غنام

كيف تعرف الفاشل؟ الفنان "ت.ك" نموذجًا

محمد رفعت

أهمية الاتجاه شرقًا!

جلال حمام

بالونات التجسس.. تاريخ يبدأ من الثورة الفرنسية

صور

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

ختام فعاليات معرض الكتاب 2023

محطة تل أبيب

المزيد

الجيش الإسرائيلى يعتزم هدم شقة منفذ عملية إطلاق النار فى «النبى يعقوب»

الأعلى منذ 2003.. إسرائيل تعتقل 900 فلسطينى إداريًا

شعر به سكان الأراضي المحتلة.. زلزال يضرب فلسطين بقوة 4.4 ريختر