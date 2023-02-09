الخميس 09 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الصحة: التقلبات الجوية تؤدى إلى الإصابة بالأمراض المختلفة

موجات البرد
موجات البرد

أكدت وزارة الصحة والسكان، أن التقلبات الجوية يمكن أن تؤدى إلى الإصابة بالأمراض المختلفة نتيجة قدرة الجسم على التكيف مع انخفاض حرارة الأجواء وموجات البرد.


ونصحت وزارة الصحة والسكان المواطنين بارتداء ملابس ثقيلة مناسبة لظروف الأجواء بالإضافة إلى عدم التواجد خارج المنزل فى البرد والرياح وتحت الأمطار لفترة طويلة .


ولفتت وزارة الصحة إلى أنه من الضرورى تلقى لقاح فيروس الأنفلونزا وكذلك الكورونا .


ونوهت وزارة الصحة  إلى ضرورة مراقبة ظهور أي علامات للتثليج في الجلد، وخاصة في جلد أصابع اليدين والقدمين والأذنين والأنف والخدين والذقن، ويتم التوجه إلى مكان دافئ إذا لاحظ الشخص أي من تلك العلامات وقالت إنه يجب الحرص على تناول وجبات طعام صحية وتناول الماء والسوائل حتى قبل الخروج في الطقس البارد، لأن ذلك سيساعد على استمرار الشعور بالدفء، بالإضافة إلى أهمية ممارسة الحركة البدنية في اليدين أو القدمين، لأن ذلك يساعد على تدفُق الدم إلى الأطراف والجلد واستمرار الشعور بالدفء.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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