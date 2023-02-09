الخميس 09 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

ماكرون يستقبل الرئيس الأوكرانى فى الإليزيه

جريدة الدستور

استقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأربعاء، نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في قصر الرئاسة الفرنسية، وذلك فور وصوله باريس في أول زيارة له لفرنسا منذ بداية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. 

وكان زيلينسكي قد وصل إلى مطار أورلي، عقب زيارته إلى لندن، وكان في استقباله وزير الجيوش الفرنسي سيبستيان لوكورنو والسفير الأوكراني في باريس فاديم أوميلتشينكو، وسط اصطفاف الحرس الجمهوري.

وكان ماكرون قد استقبل، في وقت سابق اليوم في الإليزيه، المستشار الألماني أولاف شولتز. 

والتقط الزعماء الثلاثة صورة تذكارية وسط مراسم استقبال رسمية في قصر الرئاسة الفرنسي. 

ومن المقرر أن يدلي الزعماء الثلاثة تصريحات صحفية مشتركة، قبل استكمال مباحثاتهم خلال عشاء عمل يُقام في القصر الرئاسي لبحث دعم فرنسا وأوروبا لأوكرانيا.

وكان زيلينسكي قد وصل المملكة المتحدة، في وقت سابق من اليوم، حيث ألقى خطابا أمام البرلمان البريطاني، والتقى الملك تشارلز الثالث ورئيس الوزراء ريشي سوناك، وذلك في ثاني جولة له إلى الخارج منذ بداية العملية العسكرية الروسية في بلاده. 
 

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