الخميس 09 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

3 متسابقين اختارتهم لجنة تحكيم العزف الموسيقى بالدوم للمرحلة القادمة.. تعرف عليهم

لجنة تحكيم العزف
لجنة تحكيم العزف الموسيقي بالدوم

اختارت لجنة تحكيم العزف الموسيقي بالموسم الثاني من برنامج “الدوم”، 3 متسابقين للتصعيد للمرحلة القادمة، وهم:  المتسابق فادي عادل، والمتسابقة أشرقت زين العابدين، والمتسابقة مريم ماجد يوسف.

 

لجنة تحكيم الدوم

وتشكلت لجنة العزف الموسيقى من الفنان ماجد سرور، والفنان طارق فؤاد، والفنان نبيل برجاس، والفنان يحيى الموجى. 

وتشهد النسخة الثانية من البرنامج توسعًا وتنوعًا في المسابقات بإتاحة الفرصة للموهوبين في مجالي الفنون التشكيلية والعزف الموسيقي للمشاركة في مسابقات متخصصة في البرنامج، بالإضافة إلى مسابقات الغناء والتمثيل والتقديم التليفزيوني للتنافس أمام لجان تحكيم من الخبراء المتخصصين في كل مجال.

يذكر أن برنامج "الدوم" كان قد شهد إقبالاً شديدًا من حيث عدد المتقدمين، ليصل إلى أكثر من 25 ألف متقدم من جميع المحافظات، وخاصة بعد نجاح الموسم الأول منه والذي يعد بمثابة بوابة لاكتشاف المواهب، حيث نجح في إلقاء الضوء على مواهب مصرية حقيقية تمكنت من تخطو خطوات متقدمة في مجالاتها المختلفة.

برنامج "الدوم" من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة ميديا هب، في مبادرة لاكتشاف الموهبين من أبناء مصر وتوجيه هذه المواهب نحو المسار الصحيح.

رئيس التحرير

وائل لطفي

المهام الخمس للشركة المتحدة

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