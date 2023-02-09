الخميس 09 فبراير 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

متسابقة الدوم مريم ماجد تبهر لجنة التحكيم بمقطوعة موسيقية بالطبلة

متسابقة الدوم مريم
متسابقة الدوم مريم ماجد

تألقت متسابقة الدوم مريم ماجد، من القاهرة، على خشبة مسرح الدوم أمام لجنة تحكيم مسابقة العزف الموسيقي بعد أن عزفت مقطوعة موسيقية بالطبلة أمام الجمهور وأمام اللجنة.

 

ووجه الفنان سعيد الأرتيست، الذي يعد عضواً من لجنة تحكيم الدوم، سؤال للمتسابقة:"كل ده تكنيك طبعا؟"،  لترد:" تكنيك على شوية مقسوم على شوية صعيدي"، ليشيد بعزفها:" أحسنتي جداً جدًا".

 

ومن جانبها أعربت المتسابقة عن سعادتها بإشادة لجنة التحكيم بعزفها، قائلة:"اتبسطت لأن تعليقاتهم كانت لذيذة، وكان فيه تشجيع من الجمهور ولجنة التحكيم".

 

وتابعت:"كان شعور لذيذ وإحساس غريب، خاصة وأن المسرح حلو أوي، والمشهد حلو أوي".

 

لجنة تحكيم الدوم

وتشكلت لجنة العزف الموسيقي من الفنان ماجد سرور، والفنان طارق فؤاد، والفنان نبيل برجاس، والفنان يحيي الموجى. 

 

وتشهد النسخة الثانية من البرنامج توسعا وتنوعا في المسابقات بإتاحة الفرصة للموهوبين في مجالي الفنون التشكيلية والعزف الموسيقي للمشاركة في مسابقات متخصصة في البرنامج، بالإضافة إلى مسابقات الغناء والتمثيل والتقديم التليفزيوني للتنافس أمام لجان تحكيم من الخبراء المتخصصين في كل مجال.

 

يذكر أن برنامج "الدوم" كان قد شهد إقبالا شديدا من حيث عدد المتقدمين، ليصل إلى أكثر من 25 ألف متقدم من جميع المحافظات، وخاصة بعد نجاح الموسم الأول منه والذي يعد بمثابة بوابة لاكتشاف المواهب، حيث نجح في إلقاء الضوء على مواهب مصرية حقيقية تمكنت من تخطو خطوات متقدمة في مجالاتها المختلفة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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