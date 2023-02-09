أكاديمى يكشف تفاصيل التحول التكنولوجى للذكاء الاصطناعى بنسخ أصوات المشاهير

أوضح الدكتور أحمد الجمال أستاذ علوم الحاسب، تفاصيل التحول التكنولوجي للذكاء الاصطناعي بنسخ أصوات المشاهير، قائلاً:"إن نسخ ومحاكاة أصوات المشاهير هو شيء ليس بجديد".

وأضاف الجمال، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج التاسعة، المذاع عبر فضائية القناة الأولى المصرية، الذي يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، أن التطور الجديد هو كيفية نسخ الصوت من خلال ثمان ثواني، أو كيفية نسخ الصوت وعمل نصوص غير متناهية لهذا الشخص.

وأوضح أن التكنولوجيا تشهد ثورة كبيرة جدًا نستطيع من خلالها، ليس فقط محاكاة الصوت، وإنما أيضًا محاكاة الصوت، ومحاكاة الصوت والصورة، وصناعة فيديو كامل، يحتوي على كلمات وجمل لم تقال من الصوت الأصلي.

وأشار إلى أنه من خلال التكنولوجيا، يمكن أيضاً كتابة نص وتحويل هذا النص المكتوب إلى صورة، أو فيديو، مؤكدًا أن هناك تطور تكنولوجي خطير يشهده العالم خلال الأشهر القليلة الماضية.

وبين أن الشات جي بي تي، أحدث ثورة كاملة ومخيفة، حيث يمكن من خلال هذا التطبيق أن يتم سؤال ويجيبه صوت أي شخص نحدده، مثل الدكتور أحمد زويل على سبيل المثال.