الخميس 09 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الجيش الروسى: نستعد للتصدى للدبابات الجديدة التى تستقبلها أوكرانيا من الغرب

الجيش الروسى
الجيش الروسى

أكد مصدر في قطاع الصناعات الدفاعية الروسية، أن الجيش الروسي يستعد للتصدي للدبابات الجديدة التي تعهد الغرب إرسالها إلى أوكرانيا من خلال إنتاج قذائف مدفعية فائقة الدقة.


وأكد المصدر وفقا لما أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، أن إنتاج روسيا من إنتاج قذائف المدفعية الموجهة الفائقة الدقة "كراسنوبول" في زيادة، ونجحت الشركات والمؤسسات الإنتاجية التابعة لقطاع الصناعات الدفاعية في زيادة حجم إنتاج القذائف التي تستطيع إصابة دبابات "ليوبارد" الألمانية و"أبرامز" الأمريكية بدقة فائقة.


وقال "إن القذائف تسمح بإصابة أهداف منعزلة صغيرة الأبعاد للعدو"، لافتا إلى أنه يتم دراسة تنظيم الإنتاج السريع لتلك القذائف بالكميات المطلوبة كي تكون القوات الروسية جاهزة لمكافحة أية أنواع من دبابات العدو.


يذكر أن "كراسنوبول" هي قذيفة مدفعية من عيار 152 أو 155 ملم قابل مسارها للتعديل مخصصة لتدمير الأهداف المدرعة والمنشآت العسكرية بضربة واحدة، ومن أجل زيادة مدى إطلاق نيران المدفعية تم تزويد القذيفة بمحرك نفاث وأجنحة تجعل القذيفة تحوم حول الهدف ما يزيد من مدى عملها ويزيل القيود المتعلقة بارتفاع السحب.

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