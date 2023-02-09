الخميس 09 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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مستشار رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية تعلق على طرح 32 شركة مملوكة للدولة فى البورصة

الدكتورة جيهان صالح
الدكتورة جيهان صالح مستشار رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية

قالت الدكتورة جيهان صالح، مستشار رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، إن الشركات التي تم طرحها اليوم في البورصة ليست وليدة الصدفة.

 

وأضافت جيهان صالح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج كل الزوايا، المذاع عبر فضائية on، الذي تقدمه الإعلامية سارة حازم، أنه يتم العمل منذ فترة من أجل التخارج وتمكين القطاع الخاص، لافتة إلى أنه منذ سبعة أشهر سابقة أطلق رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وثيقة ملكية الدولة للحوار المجتمعي، والتي كان الهدف منها أن يكون هناك تمكين أكبر للقطاع الخاص، وأن الدولة تفسح المجال للقطاع الخاص بأن يتمكن من ممارسة النشاط الإقتصادي بصورة أكثر فاعلية وأكثر قوة. 

 

وأوضحت مستشار رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، أنه منذ ذلك الوقت ويتم تحضير هذه القطاعات حتى يكون هناك نوع من التنوع، لافتة إلى أن رئيس الوزراء أعلن أن 32 شركة وبهم بنوك أيضًا سيتم طرحهم خلال العام الحالي.

 

وأشارت إلى أنه يوجد أسلوبين للطرح، إما أن يكون هناك مستثمر استراتيجي يدخل يشتري جزء من هذه الشركات، أو الشركات بأكملها، أو أنها تطرح في البورصة، والإثنين هما تمكين للقطاع الخاص.

 

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