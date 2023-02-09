الأهلى فى المونديال| عبد المنعم وهانى يخضعان لاختبار كشف المنشطات

خضع محمد عبد المنعم ومحمد هاني، لاعبا الفريق الأول بالنادي الأهلي، لاختبار الكشف عن المنشطات، عقب مباراة الفريق أمام ريال مدريد في نصف نهائي كأس العالم للأندية والتي أقيمت باستاد مولاي عبد الله.

وأخذت اللجنة الطبية بالبطولة العينات اللازمة من عبد المنعم وهاني، في إجراء متبع في البطولات الكبرى.

وخسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أمام ريال مدريد الإسباني بطل أوروبا بأربعة أهداف مقابل هدف، في مباراة نصف نهائي كأس العالم للأندية، التي أقيمت مساء اليوم على ملعب الأمير مولاي عبد الله بمدينة الرباط.