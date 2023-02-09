الخميس 09 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

الأهلى فى المونديال| عبد المنعم وهانى يخضعان لاختبار كشف المنشطات

الأهلي وريال مدريد
الأهلي وريال مدريد

خضع محمد عبد المنعم ومحمد هاني، لاعبا الفريق الأول بالنادي الأهلي، لاختبار الكشف عن المنشطات، عقب مباراة الفريق أمام ريال مدريد في نصف نهائي كأس العالم للأندية والتي أقيمت باستاد مولاي عبد الله.

وأخذت اللجنة الطبية بالبطولة العينات اللازمة من عبد المنعم وهاني، في إجراء متبع في البطولات الكبرى.

وخسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أمام ريال مدريد الإسباني بطل أوروبا بأربعة أهداف مقابل هدف، في مباراة نصف نهائي كأس العالم للأندية، التي أقيمت مساء اليوم على ملعب الأمير مولاي عبد الله بمدينة الرباط.

محمد هاني محمد عبد المنعم الاهلى ريال مدريد

رئيس التحرير

وائل لطفي

المهام الخمس للشركة المتحدة

الأكثر قراءة

تردد قناة ssc sport المجانية قبل مباراة الأهلى وريال مدريد فى كأس العالم

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الاهلي وريال مدريد وخطوات الضبط

رابط تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي لشركة بتروتريد 2023 وبالخطوات التفصيلية

رابط تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي لشركة بتروتريد 2023 لشهر فبراير

أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس 9-2-2023

زيلينسكي يطالب فرنسا وألمانيا بطائرات حديثة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

خطاب حالة الاتحاد.. الثانى

خالد عكاشة

البالون الصينى.. وبدء فصل الألعاب الخشنة!

عبد الرحيم طايع

مجدى الطيب.. رحيل مجد وطيبة!

مدحت بشاى

فى وداع الطيب «مجدى الطيب»

ماجد حبته

أن يزورنا رئيس كرواتيا

أحمد غنام

كيف تعرف الفاشل؟ الفنان "ت.ك" نموذجًا

محمد رفعت

أهمية الاتجاه شرقًا!

جلال حمام

بالونات التجسس.. تاريخ يبدأ من الثورة الفرنسية

صور

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

ختام فعاليات معرض الكتاب 2023

محطة تل أبيب

المزيد

الجيش الإسرائيلى يعتزم هدم شقة منفذ عملية إطلاق النار فى «النبى يعقوب»

الأعلى منذ 2003.. إسرائيل تعتقل 900 فلسطينى إداريًا

شعر به سكان الأراضي المحتلة.. زلزال يضرب فلسطين بقوة 4.4 ريختر