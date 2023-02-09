الخميس 09 فبراير 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إصابة 4 أشخاص إثر انقلاب سيارة بملوى

سيارة إسعاف
سيارة إسعاف

أصيب 4 أشخاص، إثر انقلاب سيارة ملاكي، واصطدام أخرى مجهولة بشاب أثناء عبوره الطريق الصحراوي الغربي في محافظة المنيا  وتم نقل المصابين لمستشفى ملوي التخصصي والمنيا العام لتلقي العلاج والإسعافات اللازمة وتحرر عن الحادثين المحضرين اللازمين والعرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 

كان اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، قد تلقي إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، بانقلاب السيارة رقم 7694 ن ل د، ملاكي، بطريق السبعين في مركز ملوي.

 

بانتقال الأجهزة الأمنية وسيارات فرع هيئة الإسعاف والفحص تبين وقوع الحادث بسبب السرعة الزائدة، مما أسفر عن إصابة كل من: محمود أحمد 30 عاما، وإسماعيل عثمان 42 عاما، ووائل سامي 25 عاما، يقيمون بقرية سفاي في مركز أبوقرقاص.

 

وتم نقل المصابين إلي مستشفي ملوي التخصصي لتلقي العلاج، حيث تنوعت الإصابات بين كدمات وسحجات واشتباه ارتجاج، وتم التحفظ علي السيارة تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.

 

كما تلقى مأمور مركز شرطة المنيا، بلاغا باصطدام سيارة مجهولة فرت هاربة بشاب يدعى هيثم نبيل 26 عاما، مقيم بقرية تلة، أثناء عبوره الطريق الصحراوي الغربي، شمال مدخل مدينة المنيا، مما أسفر عن إصابته بغيبوبة تامة، وتم نقله للمستشفى العام، فيما تكثف إدارة المرور من جهودها لضبط السيارة الهاربة.

المنيا إصابة 4 أشخاص في انقلاب سيارة ملاكي طريق السبعيني بملوي إصابة شاب صدمته سيارة أثناء عبور الطريق الصحراوي الغربي شمال مدخل مدينة المنيا اللواء أسامة عبد العظيم مدير أمن المنيا

رئيس التحرير

وائل لطفي

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