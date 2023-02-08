ختام مؤتمر الفنون والإبداع ببيت أسقفية الشباب بالعجمى

اختتمت مدرسة المبدعين بأسقفية الشباب أمس مؤتمر الفنون والإبداع الذي أقيم في ببيت مارمرقس بالعجمي، بحضور نيافة الأنبا موسى أسقف الشباب، وبمشاركة ٤٧ إيبارشية وقطاع رعوي.

تضمن المؤتمر إلى جانب المحاضرات، ٢٨ ورشة تدريبية في مجالات المسرح والموسيقى والكورال والفنون التشكيلية والابتكارات الهندسية.

في السياق، تواصل الكنائس اجتماعات لجنة الحوار بين الكنيسة الكاثوليكيّة والكنائس الأرثوذكسيّة الشرقيّة، حيث استقبل في مقرّ الدّار الأُسقُفيّ بمدينة السادس من أكتوبر، الأنبا توماس عدلي، مطران الجيزة والفيوم وبني سويف للأقباط الكاثوليك، الأنبا كيرلّس، الأسقف العام للأقباط الأرثوذُكس بلوس أنجلوس بأمريكا.