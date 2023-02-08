الأربعاء 08 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

عالم جيولوجى: الصفائح التكتونية سبب زلزال تركيا وليس التغيرات المناخية

زلزال تركيا
زلزال تركيا

قال الدكتور صخر النسور، خبير علم الجيولوجيا بعمان، إنه لا أحد يستطيع أن يتنبأ بموعد ومكان الزلزال، ولكن هذه المنطقة بتركيا بها زلزال، وما حدث أمر معتاد لكنه فاق العادة.

زلزال تركيا

وأكد الدكتور صخر النسور، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي"  مع الإعلامي رامي رضوان، المذاع عبر فضائية" دي إم سي"، أن تركيا يجب عليها تصميم أساسات الأبنية نوعاً من المرونة لتحمل الهزات الأرضية تجنباً لتكرار هذا الحادث الأليم مرة أخرى.

وأضاف في حديثه، أنه تم إزالة الصفيحة الأناضولية فى زلزال تركيا، وهذا حدث نتيجة ضغط الصفيحة العربية تجاه الشمال على الصفيحة الأناضولية، مشيراً إلى أن تركيا محاطة بـ 3 صفائح، موضحاً أن القشرة الأرضية مقسمة إلى 12 صفيحة.

الهزات الإلكترونية

وأشار إلى أن تركيا تحركت 3 أمتار اتجاه الغرب نتيجة الهزات الأرضية المتكررة التي شهدتها الأرض التركية، مشيراً إلى أن سبب تلك الهزات العنيفة هي الصفائح التكتونية وليس التغيرات المناخية مثلما يدعي البعض.

صخور النسور خبير جيولوجي مساء دى ام سى برنامج مساء دي ام سي توابع زلزال تركيا

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