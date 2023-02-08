الخميس 09 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بعد هدوء العلاقات.. أزمة جديدة بين الجزائر وفرنسا بسبب اعتقال ناشطة

اعتقال ناشطة
اعتقال ناشطة

استدعت الجزائر سفيرها في باريس اليوم الأربعاء، متهمة فرنسا بتدبير فرار ناشطة تريد اعتقالها وإثارة أزمة جديدة بين البلدين بعد شهور من هدوء العلاقات بينهما.

 

واعتقلت الناشطة أميرة بوراوي في تونس هذا الأسبوع بعد وصولها بشكل غير قانوني. وواجهت جلسة استماع لتسليمها لكن القاضي أمر بإطلاق سراحها يوم الإثنين.

 

وذكرت وسائل إعلام جزائرية وفرنسية أن بوراوي، الناشطة الحقوقية التي اعتقلت خلال الاحتجاجات الجماهيرية في الجزائر عام 2019 وأُطلق سراحها من السجن في 2020، كانت قد عبرت إلى تونس بشكل غير قانوني بعد هروبها من المراقبة القضائية الجزائرية.

 

ضغوط دبلوماسية فرنسية 

 

وذكرت وسائل إعلام فرنسية إن إطلاق سراحها وتمكنها من السفر إلى فرنسا نتج عن ضغوط دبلوماسية فرنسية هائلة على تونس.

 

وقال محامون في تصريحات لوكالة رويترز إن تونس كانت على وشك ترحيل بوراوي التي تحمل جنسية جزائرية وفرنسية إلى الجزائر قبل أن تتمكن في آخر لحظة من السفر لفرنسا.

 

وكان الرئيس التونسي قيس سعيد قد أقال يوم الثلاثاء وزير الخارجية عثمان الجرندي دون إبداء أسباب.

 

واتهمت وزارة الخارجية الجزائرية باريس "بانتهاك السيادة الوطنية من قبل دبلوماسيين وقنصليين وأمنيين تابعين للدولة الفرنسية شاركوا في عملية إجلاء سرية وغير قانونية لرعية جزائرية يعتبر تواجدها على التراب الوطني ضروريًا بقرار من القضاء الجزائري".

 

وأضافت أن هذا التطور "غير مقبول ويلحق ضررًا كبيرًا بالعلاقات الجزائرية الفرنسية".

 

وامتنعت وزارة الخارجية الفرنسية عن التعليق. ولم يتسن الحصول حتى الآن على تعليق من الحكومة التونسية.

 

زار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الجزائر العام الماضي، وعانق بحرارة الرئيس عبدالمجيد تبون في رحلة بدا أنها تطوي صفحة سنوات من العلاقات الصعبة.

 

في غضون ذلك، تهدد القضية بتعقيد العلاقات المتينة بين الجزائر وتونس، والتي ازدادت قوة بعد أن سيطر الرئيس التونسي قيس سعيد على معظم السلطات بإغلاق البرلمان في عام 2021.

الجزائر فرنسا أزمة جديدة هدوء اعتقال إعتقال امرأة

رئيس التحرير

وائل لطفي

المهام الخمس للشركة المتحدة

الأكثر قراءة

تردد قناة ssc sport المجانية قبل مباراة الأهلى وريال مدريد فى كأس العالم

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الاهلي وريال مدريد وخطوات الضبط

رابط تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي لشركة بتروتريد 2023 وبالخطوات التفصيلية

رابط تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي لشركة بتروتريد 2023 لشهر فبراير

رئيس شركة باير بالشرق الأوسط.. إطلاق مبادرة «قلبك أمانة» تجسد مشاركة الدولة والقطاع الخاص لمصلحة المريض المصري

صوت الناس| «المتحدة».. مشروع إعلامى يليق بـ«جمهورية جديدة»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

خطاب حالة الاتحاد.. الثانى

خالد عكاشة

البالون الصينى.. وبدء فصل الألعاب الخشنة!

عبد الرحيم طايع

مجدى الطيب.. رحيل مجد وطيبة!

مدحت بشاى

فى وداع الطيب «مجدى الطيب»

ماجد حبته

أن يزورنا رئيس كرواتيا

أحمد غنام

كيف تعرف الفاشل؟ الفنان "ت.ك" نموذجًا

محمد رفعت

أهمية الاتجاه شرقًا!

جلال حمام

بالونات التجسس.. تاريخ يبدأ من الثورة الفرنسية

صور

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

ختام فعاليات معرض الكتاب 2023

محطة تل أبيب

المزيد

الجيش الإسرائيلى يعتزم هدم شقة منفذ عملية إطلاق النار فى «النبى يعقوب»

الأعلى منذ 2003.. إسرائيل تعتقل 900 فلسطينى إداريًا

شعر به سكان الأراضي المحتلة.. زلزال يضرب فلسطين بقوة 4.4 ريختر