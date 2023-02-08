الخميس 09 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

كلب شرس وأسلحة بيضاء.. تفاصيل الاعتداء على سائق وأسرته بالغربية (صور)

الضحية
الضحية

شهدت مدينة زفتى بالغربية واقعة اعتداء على سائق في العقد الرابع من العمر وزوجته بالأسلحة البيضاء وذلك عندما ذهب لإنقاذ ابنه من بين يدي بعض الشباب وكلبهم المتوحش، فيما تكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط المتهمين وتقديمهم للعدالة.

تلقى اللواء محمد عمار، مدير أمن الغربية، إخطارًا من العقيد شوقي منصور مأمور قسم شرطة زفتي، بورود بلاغ من شرطة النجدة حول وصول س.ج، 39 سنة، سائق مقيم بمنطقة كفر عنان، التابعة لمدينة زفتى بالغربية مصاب بكدمات وجروح قطعية وسطحية بجسمه والوجه والرأس وعقر كلب شرس إلى مستشفى زفتى العام، وبصحبته زوجته وبها إصابات أقل ونجلهما وبه إصابات أيضًا.

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جاء ذلك عقب تعرضه للاعتداء على أيدي مجموعة من الشباب بلغوا 6 شباب لمعاتبته لهم علي التعدي علي ابنه أثناء سيره في شارع سعد زغلول بمدينة زفتى وما إن سألهم السائق الضحية عن سبب التعدي علي ابنه صاحب الـ18 عامًا إلاّ وقاموا بالتعدي عليه هو وزوجته وأطلقوا كلبا شرسا يمتلكه والد أحدهم عليهم وعلى ابنهم الموجود معهم، كما تعدوا عليه بالأسلحة البيضاء وأحدثوا به إصابات بالوجه والرأس والجسد، وعقر الكلب الرجل وابنه وزوجته وسط ذهول الجميع.

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وكشف السائق الضحية في أقواله بالبلاغ المحرر داخل نقطة شرطة مستشفي زفتي العام، جمل رقم 2 أحوال، أن زوجته أخبرته أنها تلقت مكالمة تلفونية من إبنها الأصغر يخبرها بتعدي مجموعة من الشباب وبحوزتهم كلب متوحش علي شقيقه الأصغر وأنه لم يستطع فعل أي شيء، فقام بأصطحاب زوجته علي الموتوسيكل خاصته وتوجه للمكان الذي أخبرهم به أبنهم الأصغر فجدوا إبنهم الأكبر ووجهه غارق في الدماء، وما أن هم بمعاتبة أحدهم فقام شباين منهم بضربه بالسلاح الأبيض الذي كان بحوزتهم "مطاوي" وأطلقوا عليه الكلب الذي بحوزتهم وعندما تدخلت زوجته تكفل الكلب بها وعقرها وعقره عدة مرات وسط ضحك الشباب وسخريته وسبه للجميع، وتم تحرير محضر حمل رقم 3033 جنح قسم شرطة زفتي.

وتكثف مباحث قسم شرطة زفتي التابع لمديرية أمن الغربية، من جهودها لضبط المتهمين وعرضهم علي النيابة العامة والتي أمرت بضبط وإحضار المتهمين، كما طلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

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ذهب و وزوجته للدفاع عن نجلهما فضربوهم بالأسلحة البيضاء وأطلقوا عليهم كلبهم الشرس تحريات المباحث بلاغ من شرطة النجدة بالأسلحة البيضاء النيابة العامة شارع سعد زغلول ضبط المتهمين

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وائل لطفي

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