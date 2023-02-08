الأربعاء 08 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«جميع الإمكانيات متاحة».. تفاصيل اتصال هاتفي بين الرئيس العراقي لنظيره السوري

عبد اللطيف جمال رشيد،
عبد اللطيف جمال رشيد،

أكد الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الاربعاء، لنظيره السوري بشار الأسد، أن جميع الإمكانيات المتاحة في خدمة عوائل الضحايا والأسر المنكوبة.

وقال الرئيس العراقي في بيان له، وفق وكالة الانباء العراقية (واع)، خلال اتصالا هاتفياً مع نطيره السوري بشار الاسد، معرباً عن أحر مشاعر المواساة للرئيس الأسد والشعب السوري الشقيق وعوائل ضحايا حادث الزلزال المأساوي".

وجدد الرئيس رشيد، بحسب البيان، التعبير عن موقف الشعب العراقي وحكومته بالتضامن التام مع الشعبين السوري التركي، والتأكيد على ان جميع الإمكانيات المتاحة هي في خدمة عوائل الضحايا والأسر المنكوبة".

ومن جانبه، عبر الرئيس بشار الأسد في الاتصال باسمه وباسم الشعب السوري عن الشكر والتقدير للرئيس عبد اللطيف جمال رشيد ولحكومة وشعب العراق على الموقف العراقي الذي جرى التعبير عنه عملياً منذ اولى ساعات الحادث المأساوي.

 

دعوة رسمية لحضور مؤتمر المياه في نيويورك 

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العراق: زلزال تركيا وسوريا لن يؤثر على الممرات الجوية في البلاد

وفي سياق متصل، تلقى الرئيس العراقي عبداللطيف جمال رشيد، اليوم الأربعاء، دعوة رسمية لحضور مؤتمر المياه من أجل التنمية المستدامة في نيويورك.

وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس العراقي أن رشيد استقبل في قصر بغداد، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق (UNDP) آوكي لوتسما الذي سلّم  دعوة رسمية من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش لحضور مؤتمر المياه من أجل التنمية المستدامة الذي سينعقد في نيويورك.

وأكد الرئيس العراقي أهمية تنشيط التعاون في مجال إدارة المياه والمياه العابرة للحدود، وتطوير وتحسين الواقع الزراعي والإداري والحد من التلوث المائي فضلاً عن أهمية تطوير القدرات لإدارة المياه في البلاد.

وأضاف البيان أنه جرى خلال اللقاء، بحث علاقات التعاون بين العراق والأمم المتحدة، حيث تركزت المناقشات حول جملة من الموضوعات من أبرزها الشراكة المثمرة القائمة حالياً والسبل الكفيلة بتعزيزها في المرحلة القادمة.

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وائل لطفي

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