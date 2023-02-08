خبير يكشف أهمية القطاع الخاص في تعظيم الدور التمويلي لسوق المال

كشف الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار، أهمية القطاع الخاص في تعظيم الدور التمويلي لسوق المال، قائلاً: “إن الحكومات المصرية المتعاقبة خلال الفترات السابقة انخرطت في زيادة حجم الاستثمارات العامة”.

وأضاف الدكتور هشام إبراهيم خلال لقائه ببرنامج مال وأعمال، المذاع عبر فضائية extra news، الذي تقدمه الإعلامية إنجي طاهر، أن الحكومة المصرية كانت تبتغي فتح شرايين جديدة للوضع الاقتصادي، زيادة معدلات التوظيف والتشغيل، رفع معدل النمو الاقتصادي، لافتا إلى أن كل ما قامت به الدولة المصرية هدفه أنها تفتح شرايين القطاع الخاص.

وأوضح أستاذ التمويل والاستثمار، أنه منذ تاريخ قريب، والدولة المصرية تتجه لمنح مزيد من الفرص للقطاع الخاص من أجل أن يتحمل مسؤولياته، لأجل أن يلعب الدور الأكبر في عملية التنمية الإقتصادية.

وأشار إلى أنه يوجد فترات صعبة، يعزف فيها القطاع الخاص أن يضخ استثمارات، فإن الدولة في هذه الحالة تكون مضطرة لذلك، حيث لم تتخل الدولة عن طرح بعض الوظائف الاستثمارية، بمعنى أنه يوجد زيادات في الاستثمارات توجه لمحافظات الصعيد، في شمال سيناء، منطقة سيناء بشكل عام لأجل إحداث التنمية الشاملة التي تتبناها الدولة المصرية، وبأن تكون كافة محافظات مصر جاذبة للاستثمار.