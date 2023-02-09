أسعار الذهب اليوم فى مصر الخميس 9-2-2023

استقرت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم وسجل الذهب عيار 21 - أكثر أعيرة الذهب تداولًا في السوق المصرية - 1720 جنيها للبيع.

ويفضل المصريون الاستثمار في الذهب، فحسب بيانات البنك المركزي المصري أنفق المصريون حوالي 2.2 مليار دولار على شراء الذهب خلال العام الماضي فقط، مقابل 1.97 مليار دولار في العام الذي يسبقه، بنمو قدرت نسبته بنحو 11%.

واشترت مصر 38 طنًا من الذهب خلال العام الماضي، مقابل 34.1 طنًا خلال العام الذي يسبقه، وهو ما جعل مصر في المرتبة الثالثة عالميًا في نمو احتياطي الذهب حسب بيانات مجلس الذهب العالمي، ولما يمثله الذهب من أهمية كبيرة لدى المصريين تعرض الدستور في التقرير آخر تحديث لسعر الذهب ومنها الذهب عيار 21 خلال تعاملات اليوم الخميس.

سعر الدهب اليوم

الذهب عيار 24: بيع 1,954 جنيها، وشراء 1,966 جنيها.

الذهب عيار 22: بيع 1,791 جنيها، وشراء 1,802 جنيه.

الدهب عيار 21 : بيع 1,710 جنيهات، وشراء 1,720 جنيها.

الدهب عيار 18: بيع 1,466 جنيها، وشراء 1,474 جنيها.

الذهب عيار 14: بيع 1,140 جنيها، وشراء 1,147 جنيها.

الذهب عيار 12: بيع 977 جنيها، وشراء 983 جنيها.

سعر الأونصة: بيع 60,778 جنيها، و شراء 61,134 جنيها.

الجنيه الذهب: بيع 13,680 جنيها، وشراء 13,760 جنيها.

الكيلو الذهب: بيع 1,954,286 جنيها، وشراء 1,965,714 جنيها

سعر الجنيه الدهب والسبائك