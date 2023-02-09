الخميس 09 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

أسعار الذهب اليوم فى مصر الخميس 9-2-2023

أسعار الذهب
أسعار الذهب

استقرت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم وسجل الذهب عيار 21 - أكثر أعيرة الذهب تداولًا في السوق المصرية -  1720 جنيها للبيع.

ويفضل المصريون الاستثمار في الذهب، فحسب بيانات البنك المركزي المصري أنفق المصريون حوالي 2.2 مليار دولار على شراء الذهب خلال العام الماضي فقط، مقابل 1.97 مليار دولار في العام الذي يسبقه، بنمو قدرت نسبته بنحو 11%.

واشترت مصر 38 طنًا من الذهب خلال العام الماضي، مقابل 34.1 طنًا خلال العام الذي يسبقه، وهو ما جعل مصر في المرتبة الثالثة عالميًا في نمو احتياطي الذهب حسب بيانات مجلس الذهب العالمي، ولما يمثله الذهب من أهمية كبيرة لدى المصريين تعرض الدستور في التقرير آخر تحديث لسعر الذهب ومنها الذهب عيار 21 خلال تعاملات اليوم الخميس. 

سعر الدهب اليوم 

الذهب عيار 24: بيع 1,954 جنيها، وشراء 1,966 جنيها.  

الذهب عيار 22: بيع 1,791 جنيها، وشراء 1,802 جنيه.  

الدهب عيار 21 : بيع 1,710 جنيهات، وشراء 1,720 جنيها.  

الدهب عيار 18: بيع 1,466 جنيها، وشراء 1,474 جنيها.  

الذهب عيار 14: بيع 1,140 جنيها، وشراء 1,147 جنيها.  

صفقة اندماج بين أكبر مؤسستين لإنتاج الذهب بـ17 مليار دولار

مخاطر تخلف الحكومة الأمريكية عن سداد الديون يدعم ارتفاع أسعار الذهب في المستقبل

الذهب عيار 12: بيع 977 جنيها، وشراء 983 جنيها.  

سعر الأونصة: بيع 60,778 جنيها، و شراء 61,134 جنيها.  

الجنيه الذهب: بيع 13,680 جنيها، وشراء 13,760 جنيها.  

الكيلو الذهب: بيع 1,954,286 جنيها، وشراء 1,965,714 جنيها

سعر الجنيه الدهب والسبائك 

  • نصف جنيه ذهب عيار 21 من بي تي سي BTC : 7490 جنيه
  • نصف جنيه ذهب وزن 4 جرام : 7395 جنيها
  • جنيه ذهب عيار 21 من بي تي سي BTC : 14980 جنيه
  • جنيه ذهب وزن 8 جرام : 14785 جنيها
  • سبيكة ذهب عيار 24 من VALCAMBI : 212400 جنيه
  • سبيكة فضة عيار 999 من خليجى : 33000 جنيه
  • سبيكه سويسرى عيار24 : السعر الآن: 212610 جنيهات 
  • سبيكه سويسرى بامب وزن 10 جرامات عيار24 : 21485 جنيها
txt

ناجى فرج: مصر أصبحت الثالث عالميًا فى احتياطى الذهب

الذهب احتياطي الذهب الدهب عيار 21 الدهب عيار 18 سعر الجنية الدهب

رئيس التحرير

وائل لطفي

المهام الخمس للشركة المتحدة

الأكثر قراءة

تردد قناة ssc sport المجانية قبل مباراة الأهلى وريال مدريد فى كأس العالم

رابط تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي لشركة بتروتريد 2023 وبالخطوات التفصيلية

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الاهلي وريال مدريد وخطوات الضبط

رابط تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي لشركة بتروتريد 2023 لشهر فبراير

سعر الدولار اليوم فى مصر.. أسعار العملات الأجنبية الخميس 9-2-2023

أسعار الذهب اليوم فى مصر الخميس 9-2-2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

خطاب حالة الاتحاد.. الثانى

خالد عكاشة

البالون الصينى.. وبدء فصل الألعاب الخشنة!

عبد الرحيم طايع

مجدى الطيب.. رحيل مجد وطيبة!

مدحت بشاى

فى وداع الطيب «مجدى الطيب»

ماجد حبته

أن يزورنا رئيس كرواتيا

أحمد غنام

كيف تعرف الفاشل؟ الفنان "ت.ك" نموذجًا

محمد رفعت

أهمية الاتجاه شرقًا!

جلال حمام

بالونات التجسس.. تاريخ يبدأ من الثورة الفرنسية

صور

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

ختام فعاليات معرض الكتاب 2023

محطة تل أبيب

المزيد

الجيش الإسرائيلى يعتزم هدم شقة منفذ عملية إطلاق النار فى «النبى يعقوب»

الأعلى منذ 2003.. إسرائيل تعتقل 900 فلسطينى إداريًا

شعر به سكان الأراضي المحتلة.. زلزال يضرب فلسطين بقوة 4.4 ريختر