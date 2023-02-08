انتحلا صفة ضباط.. السجن 7 سنوات لصاحب مغسلة وآخر لسرقة شخص بالإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار جمال جمعة قطب عقرب، رئيس المحكمة، بمعاقبة صاحب مغسلة وعامل بسوبر ماركت بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات، مما أسند إليهم، والزمتهم بالمصاريف الجنائية، بعد اتهامهم بالسرقة بالإكراه وانتحال صفة ضباط شرطة.

صدر الحكم بعضوية كل من المستشار أيمن مصطفى الصحن والمستشار جلال فتحى عمار والمستشار ياسر حسنى مدبولى، والمستشار محمد أبو زهرة وكيل النائب العام، وسكرتير محكمة الجنايات سعيد عبد العظيم.

ترجع أحداث القضية المقيدة برقم 11003 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة برج العرب، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطار من مأمور قسم شرطة برج العرب ببلاغ يفيد بقيام المتهمين بسرقة المجنى عليه "م.ر.ع" بعد انتحالهم صفة ضباط شرطة بمحل الواقعة.

توصلت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة برج العرب، أنه حال سير المجنى عليه " م.ر.ع" عامل بالطريق العام، استوقفة المتهمين كل من " ش.ح.ر" صاحب مغسلة و" ا.م.ع" عامل بسوبر ماركت، مدعين كذبا كونهما ضباط شرطة حال إحراز كل منهما سلاحًا ظاهرًا مسدسًا، مما بث الرعب فى نفسه، وامتثل بذلك لأوامرهم وتمكنا بتلك الوسيلة القسيرية من سرقة هاتفة المحمول كرها عنه، واصطحباه إلى مسكنه مسهىين فى مواجهته السلاح بحوزتهما ومهددين إياه للتحصل على علبة الهاتف خاصته، وتحرر محضر بالواقعة.

بالعرض على النيابة، فإن المتهمين ارتكبوا جناية وجنحة المعاقب عليها بالقانون وان سرقوا المجنى علية عن طريق الإكراه بحوزتهما سلاح مسدس صوت لبث الرعب فى نفسه وشل مقاومتة، وتدخلا فى وظيفة من الوظائف العمومية وهى ضباط شرطة ومطالبين المجنى عليه ببطاقته الشخصية وتفتيش حقيبتة، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات والتي قررت إحالتهما الى محكمة جنايات الإسكندرية.