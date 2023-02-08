الأربعاء 08 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تقرير الصفة التشريحية يكشف سبب وفاة مسن مصر القديمة

جثة
جثة

استعجلت النيابة العامة تقرير الصفة التشريحية للطب الشرعي حول جثة مسن مصر القديمة الذي لقي مصرعه على يد ابنه لبيان تفاصيل الإصابات التي لحقت بالمجني عليه.

كانت النيابة قد أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة، كما أمرت بتشريح جثة المجني عليه لبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثها، واجراء تحليل مخدرات للمتهم.

وناظرت نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية، اليوم الأربعاء، جثة المسن وتبين أن المجني عليه في العقد السابع من العمر يرتدى كامل ملابسه، به طعنة نافذة بالصدر وكدمات مختلفة بالجسم، ونزيف حاد وتهتكات في الصدر إثر الطعنة ويرجح أنها سبب الوفاة.

وورد بلاغ لضباط مباحث قسم شرطة مصر القديمة، من غرفة النجدة بمقتل مسن على يد نجله، على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين وجود جثة "نبيل. ف. و"، يبلغ من العمر 71عامًا، مصاب بطعنة نافذة في الصدر.

بعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة نجل المجني عليه، وتمكنت القوات من ضبط المتهم.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.

رئيس التحرير

وائل لطفي

المهام الخمس للشركة المتحدة

الأكثر قراءة

تردد قناة ssc sport المجانية قبل مباراة الأهلى وريال مدريد فى كأس العالم

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الاهلي وريال مدريد وخطوات الضبط

رابط تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي لشركة بتروتريد 2023 وبالخطوات التفصيلية

رابط تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي لشركة بتروتريد 2023 لشهر فبراير

فيفا يحكم لصالح الزمالك ويلزم «كهربا» بدفع الغرامة وتهديده بالإيقاف

أول رد من الرعاية الصحية عن إخلاء مستشفى 30 يونيو بالإسماعيلية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

خطاب حالة الاتحاد.. الثانى

خالد عكاشة

البالون الصينى.. وبدء فصل الألعاب الخشنة!

عبد الرحيم طايع

مجدى الطيب.. رحيل مجد وطيبة!

مدحت بشاى

فى وداع الطيب «مجدى الطيب»

ماجد حبته

أن يزورنا رئيس كرواتيا

أحمد غنام

كيف تعرف الفاشل؟ الفنان "ت.ك" نموذجًا

محمد رفعت

أهمية الاتجاه شرقًا!

جلال حمام

بالونات التجسس.. تاريخ يبدأ من الثورة الفرنسية

صور

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

ختام فعاليات معرض الكتاب 2023

محطة تل أبيب

المزيد

الجيش الإسرائيلى يعتزم هدم شقة منفذ عملية إطلاق النار فى «النبى يعقوب»

الأعلى منذ 2003.. إسرائيل تعتقل 900 فلسطينى إداريًا

شعر به سكان الأراضي المحتلة.. زلزال يضرب فلسطين بقوة 4.4 ريختر