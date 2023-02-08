تقرير الصفة التشريحية يكشف سبب وفاة مسن مصر القديمة

استعجلت النيابة العامة تقرير الصفة التشريحية للطب الشرعي حول جثة مسن مصر القديمة الذي لقي مصرعه على يد ابنه لبيان تفاصيل الإصابات التي لحقت بالمجني عليه.

كانت النيابة قد أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة، كما أمرت بتشريح جثة المجني عليه لبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثها، واجراء تحليل مخدرات للمتهم.

وناظرت نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية، اليوم الأربعاء، جثة المسن وتبين أن المجني عليه في العقد السابع من العمر يرتدى كامل ملابسه، به طعنة نافذة بالصدر وكدمات مختلفة بالجسم، ونزيف حاد وتهتكات في الصدر إثر الطعنة ويرجح أنها سبب الوفاة.

وورد بلاغ لضباط مباحث قسم شرطة مصر القديمة، من غرفة النجدة بمقتل مسن على يد نجله، على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين وجود جثة "نبيل. ف. و"، يبلغ من العمر 71عامًا، مصاب بطعنة نافذة في الصدر.

بعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة نجل المجني عليه، وتمكنت القوات من ضبط المتهم.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.