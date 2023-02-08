عضو «العفو الرئاسى» يكشف تفاصيل بيان شكر اللجنة للجهات المختصة

كشف طارق الخولي، عضو لجنة العفو الرئاسي، وعضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تفاصيل بيان الشكر الذي أصدرته اللجنة للجهات المختصة فيما يتعلق بتعاونهم، قائلاً: "نكرر الشكر والتقدير لوزارة الداخلية، والسيد النائب العام، وكل الجهات والأطراف التي ساهمت بشكل كبير خلال الفترة السابقة، على أداء لجنة العفو لمهامها، وأدائها للدور المنوط بها".

وأضاف الخولي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج اليوم، المذاع عبر فضائية dmc، الذي تقدمه الإعلامية دينا عصمت، أنه في ظل الأجواء العامة التي يسودها الحوار الوطني، منذ أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي الدعوة للحوار الوطني، في أبريل الماضي، مع إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي، كان هناك العديد من الإجراءات والتحركات من كل الأطراف، سعيًا نحو الوصول إلى مناخ أكثر هدوءًا وأكثر قدرة على التعامل مع أي تحديات حالية.

وأوضح عضو لجنة العفو الرئاسي، أن ما حدث من تحرك في التعامل مع المفرج عنهم، في موضوع منطقة الوراق، والجهود التي تمت لاحتواء الموقف هناك، لافتاً إلى أن كل ذلك يسهم في تفويت الفرصة على أي طرف متربص بالدولة المصرية، ويسعى لاستغلال أي تحديات قائمة، وتحويل هذه التحديات إلى أزمات.