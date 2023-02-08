إحباط محاولة لتهريب مستلزمات طبية عبر مطار القاهرة

نجح رجال الجمارك بالإدارة الثانية بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولي برئاسة أحمد حسن الحكش، في إحباط محاولة لتهريب كمية من الأدوات والمستلزمات الطبية الخاصة بجراحات العظام بالمخالفة لأحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية رقم 430 لسنة2021 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من البحرين على رحلة خطوط طيران الخليج، اشتبه أحمد خيري، مأمور اللجنة الجمركية بصالة الوصول، فى راكب مصري أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية نظرًا لارتباكه.

وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة محمود شحاتة مأمور الفحص ومحمد عبدالمنعم رئيس القسم فتلاحظ وجود كثافات متماثلة.

وبالعرض على ياسر محمد إبراهيم، مدير إدارة الحركة قرر تكليف أمير محمود وأحمد عنتر مأموري الجمرك بتفتيش حقائب الراكب، فتبين وجود ٣٢٥ قطعة من الأدوات والمستلزمات الطبية الخاصة بجراحات العظام والعظام الصناعية.

وقرر أحمد سعد عبدالمطلب، مدير عام الجمارك بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولي، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى القاهرة برقم 8 لسنة 2023 وتحريز المضبوطات.

يأتى ذلك تنفيذًا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية والمطارات وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.