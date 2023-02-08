الأربعاء 08 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

رئيس الوزراء: منظومة دعم الصادرات ستشهد طفرة كبيرة خلال الفترة المقبلة

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن هدفنا في المرحلة المقبلة تذليل أي مصاعب للقطاعين الرئيسيين “الزراعة والصناعة”.

وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي مذاع عبر فضائية extra news، أنه ستكون هناك جلسات خلال المرحلة المقبلة، لافتاً إلى أن الأهم هو الخروج بمنظومة متكاملة لدعم الصادرات.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، أن الحكومة المصرية أعطت تركيزها الأكبر لخفض الفجوة الدولارية المتواجدة، لافتاً إلى أن ذلك لن يحدث إلا من خلال شيئين، زيادة الصادرات وتقليل الواردات.

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي، أن تقليل الواردات ليس من خلال خنق على المستلزمات، وإنما تعميق التصنيع المحلي، لافتاً إلى أنه بدلاً من استيراد حتى المستلزمات، يكون الأولى تصنيعها هنا، من خلال المصانع المصرية التي ستكون موجودة.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن منظومة دعم الصادرات ستشهد طفرة كبيرة جدًا خلال الفترة المقبلة، من أجل تحقيق الهدف الرئيسي وهو إغلاق الفجوة الدولارية الخاصة بنا على مدى زمني محدد بمؤشرات كمية". 

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