السجن 10 سنوات لميكانيكى بتهمة الاتجار فى الحشيش بالجيزة

قضت محكمة جنايات جنوب الجيزة، برئاسة المستشار محسن حلمي غراب رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أيمن عبدالحكم وأسامة عارفة، وأمانة سر صلاح السيد وسعيد برغش، بمعاقبة ميكانيكي بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه وإلزامه المصاريف الجنائية، لإحرازه مواد مخدرة بقصد الاتجار، وسلاح أبيض بالصف.

وكان المستشار طارق حسنين كروم- المحامي العام لنيابات جنوب الجيزة، قد أحال الدعوى إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة لمعاقبة المتهم "إيهاب.م.ن" 41 سنة ميكانيكي مصاعد كهربائية، في القضية رقم 14930 لسنة 2022 جنايات الصف ورقم 4503 لسنة 2022 كلي جنوب الجيزة.

وتضمن أمر الإحالة، قيام المتهم بإحراز جوهر مخدر "الحشيش" بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، كما أحرز سلاح أبيض "كتر" بدون مسوغ قانوني.

وانتقل مجري التحريات معاون مباحث قسم شرطة الصف، إلى مكان تواجده وعلى إثر عملية بيع مواد مخدرة قام بضبطه وعثر بحوزته على 20 قطعة لمادة سمراء اللون لجوهر "حشيش" بالجدول الأول من قانون المخدرات، ومبالغ مالية وهواتف محمولة وسلاح أبيض.

وبمواجهة المتهم أقر بارتكابه للواقعة وإحرز المواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالي حصيلته والهواتف للاتصال بالعملاء والسلاح الأبيض لتجزئة المادة المخدرة.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق وأمرت بحبس المتهم على ذمة التحقيقات، إلى أن أحالته للمحاكمة الجنائية فأصدرت المحكمة حكمها السابق بحق المتهم.