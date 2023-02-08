نائب محافظ الوادى الجديد تتفقد الاستعدادات لمؤتمر «جمعية سيدات أعمال مصر»

أجرت حنان مجدي، نائب محافظ الوادي الجديد، جولة تفقدية للاطمئنان على جاهزية الفنادق والمزارات السياحية لاستضافة فعاليات مؤتمر "جمعية سيدات أعمال مصر 21"، بحضور وفد رفيع المستوى من سيدات الأعمال بمصر والعالم، خلال الفترة من 23 حتى 27 فبراير الجاري.

ووجهت نائب المحافظ، بسرعة الانتهاء من اللمسات الأخيرة بجميع المواقع، وتجهيز مقر لإقامة معرض منتجات وحرف المحافظة من الصناعات اليدوية والتراثية والبيئية، وتأهيل الكوادر البشرية بكل موقع وتدريبهم على المهام المطلوبة.

وعلى هامش جولتها، التقت نائب المحافظ بوفد شباب رحلة "اعرف بلدك" خلال زيارتهم لمعبد "هيبس" بالخارجة، حيث عبروا عن سعادتهم بجولتهم السياحية، واستمتاعهم بكافة المزارات الأثرية والمشروعات التنموية والقومية خلال جولتهم بمراكز المحافظة.

يشار الى ان مبادرة اعرف بلدك قد أطلقتها وزارة السياحه والاثار والتى تهدف الى تنشيط حركه السياحة الداخلية ورفع الوعى السياحي والأثري لدي كافة فئات المجتمع، وذلك من خلال قيام المكاتب السياحية التابعة للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بتنظيم عدد من الندوات والرحلات التوعية في العديد من المحافظات على مستوى الجمهورية.