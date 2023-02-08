كاتب صحفي لـ «القاهرة الإخبارية»: هناك تعاطف عالمي حول الأوضاع في سوريا وتركيا

قال الكاتب الصحفي محمد الخفاجي، إن الزلزال الأخير الذي وقع في تركيا وسوريا أخذ أبعادًا كثيرة في الإعلام العالمي، حيث تحدث البرلمان الألماني عن ضرورة رفع جزء من الحصار على سوريا لما تعرضت له من كارثة طبيعية كبيرة.

الكوارث الطبيعية

وأكد الكاتب الصحفي محمد الخفاجي، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن هناك تعاطف عالمي حول الأحداث التي شهدتها سوريا وتركيا، ولهذا تم إرسال الكثير من الإغاثات العالمية للدولتين، مشيرًا إلى أن الكوارث الإنسانية تؤثر بالفعل على الجانب السياسي.

الإغاثات العالمية

وأضاف في حديثه، أن هناك تصريحات من الخارجية الألمانية بضرورة إيصال المساعدات إلى سوريا المنكوبة، وطالبت الحكومة السورية بالتعاون وعدم عرقلة الجهود لتوصيل تلك المساعدات إلى سوريا.