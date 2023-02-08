الأربعاء 08 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

كاتب صحفي لـ «القاهرة الإخبارية»: هناك تعاطف عالمي حول الأوضاع في سوريا وتركيا

زلزال تركيا
زلزال تركيا

قال الكاتب الصحفي محمد الخفاجي، إن الزلزال الأخير الذي وقع في تركيا وسوريا أخذ أبعادًا كثيرة في الإعلام العالمي، حيث تحدث البرلمان الألماني عن ضرورة رفع جزء من الحصار على سوريا لما تعرضت له من كارثة طبيعية كبيرة. 

الكوارث الطبيعية

وأكد الكاتب الصحفي محمد الخفاجي، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن هناك تعاطف عالمي حول الأحداث التي شهدتها سوريا وتركيا، ولهذا تم إرسال الكثير من الإغاثات العالمية للدولتين، مشيرًا إلى أن الكوارث الإنسانية تؤثر بالفعل على الجانب السياسي.

الإغاثات العالمية 

وأضاف في حديثه، أن هناك تصريحات من الخارجية الألمانية بضرورة إيصال المساعدات إلى سوريا المنكوبة، وطالبت الحكومة السورية بالتعاون وعدم عرقلة الجهود لتوصيل تلك المساعدات إلى سوريا.

محمد الخفاجي القاهرة الإخبارية الزلزال السوري المساعدات الألمانية الإغاثات الدولية

رئيس التحرير

وائل لطفي

مشروع النشر فى قصور الثقافة

الأكثر قراءة

ظهرت.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 بالاسم فقط جميع محافظات مصر

فيفا يحكم لصالح الزمالك ويلزم «كهربا» بدفع الغرامة وتهديده بالإيقاف

تردد قناة ssc sport المجانية قبل مباراة الأهلى وريال مدريد فى كأس العالم

رابط تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي لشركة بتروتريد 2023 وبالخطوات التفصيلية

رابط تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي لشركة بتروتريد 2023 لشهر فبراير

محافظ بورسعيد: 20 ألف كرتونة سلع غذائية لمحدودي الدخل استعدادًا لشهر رمضان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

مجدى الطيب.. رحيل مجد وطيبة!

مدحت بشاى

فى وداع الطيب «مجدى الطيب»

ماجد حبته

أن يزورنا رئيس كرواتيا

أحمد غنام

كيف تعرف الفاشل؟ الفنان "ت.ك" نموذجًا

محمد رفعت

أهمية الاتجاه شرقًا!

جلال حمام

بالونات التجسس.. تاريخ يبدأ من الثورة الفرنسية

القس. رفعت فكرى

اليوم العالمى للأخوة الإنسانية

جمال رشدي

السياحة الدينية وكنيسة شهداء الوطن والأيمان بالعور ‏

صور

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

ختام فعاليات معرض الكتاب 2023

محطة تل أبيب

المزيد

الأعلى منذ 2003.. إسرائيل تعتقل 900 فلسطينى إداريًا

شعر به سكان الأراضي المحتلة.. زلزال يضرب فلسطين بقوة 4.4 ريختر

شكرى: ضرورة وقف إسرائيل الاجراءات الأحادية لعدم زيادة الاحتقان لدى الفلسطينيين