الأربعاء 08 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

الأحد.. «القومي للترجمة» يُحيي حفل تأبين الراحل محمد عناني

عميد المترجمين محمد
عميد المترجمين محمد عنانى

يقيم المركز القومي للترجمة، برئاسة الدكتورة كرمة سامي، الأحد المقبل، حفلًا لتأبين عميد المترجمين محمد عناني، بالتعاون مع لجنة الدراسات الأدبية واللغوية بالمجلس الأعلى للثقافة تحت عنوان "مبدعًا.. ومترجمًا.. وأكاديميًا.. وإنسانًا"، وذلك في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا.

ويتضمن برنامج الحفل مشاركة كل من أحمد درويش، أستاذ النقد الأدبي والأدب المقارن، كلية دار العلوم جامعة القاهرة مداخلة بعنوان"عناني عاشق اللغة"، ويقدم أحمد الشيمي المترجم وأستاذ الأدب الإنجليزي، كلية الآداب، جامعة بني سويف مداخلة بعنوان "عناني المترجم الباحث".

وتقدم رضوى قطيط، أستاذ مساعد اللغويات ودراسات الترجمة كلية الألسن، جامعة عين شمس مداخلة بعنوان "ذخيرة عناني: تراث يستشرف المستقبل"، ويقدم شكري مجاهد  مترجم وأستاذ الأدب الإنجليزي، كلية التربية، جامعة عين شمس مداخلة بعنوان "مبدأ الولاء في ترجمة عناني"، كما يقدم عبد الرحيم الكردي أستاذ النقد والأدب العربي الحديث بكلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة قناة السويس مداخلة بعنوان "جهود عناني في مجال اللغة العربية ".

الدكتورة فاطمة الصعيدي، رئيس قسم اللغة العربية كلية الآداب جامعة حلوان تقدم مداخلة فى حفل تأبين الراحل محمد عنانى بعنوان "الحديث عن كتاب واحات العمر لدكتور عناني"، وتقدم الدكتورة لبنى عبدالتواب يوسف أستاذ الأدب الانجليزي كلية الآداب جامعة القاهرة مداخلة بعنوان "محمد عنانى: الفارس المؤسسة".

ويقدم ماهر البطوطي مداخلة بعنوان"المترجم"، ويقدم محمود الضبع أستاذ النقد الأدبي، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة قناة السويس مداخلة بعنوان "محمد عناني بين الإبداع والفكر، ويقدم  مصطفى رياض"، المترجم وأستاذ الأدب ودراسات الترجمة، كلية الآداب، جامعة عين شمس مداخلة بعنوان "ترجمة طه حسين".

ويقام على هامش حفل التأبين، افتتاج قسم محمد عناني بمكتبة المترجم بالمركز، وينظم معرض خاص بترجماته للمركز.

محمد عناني لجنة الدراسات الأدبية واللغوية المجلس الأعلى للثقافة الدكتورة كرمة سامي عميد المترجمين محمد عناني المركز القومي للترجمة

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