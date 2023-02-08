خالد الجندي عن مساعدات تركيا وسوريا: مصر لا تنسى ريادتها ولا انتمائها الإنساني

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الابتلاء الحقيقي لمن لم يتعرضوا لابتلاء الزلازل، والسؤال الآن لهم ماذا أنتم فاعلون وبما تساهمون؟.

وأضاف خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، والمذاع عبر فضائية "dmc"، أنه كالعادة يظهر دور مصر التي تتعرض كغيرها من دول العالم لأزمات اقتصادية ورغم الصعوبات والتحديات التي تواجهها في كل المجالات من اقتصادية وسياسية وغذائية، إلا أن مصر لم تتخلى عن دورها.

وتابع أنه يوجد لدينا بلاء آخر لا يوجد بأي دولة وهو بوم ينعق من دول أخرى ويحاولون التشكيك في أي استقرار والتحريض على هذا البلد، ويتقاضون مرتبات من دول ومخابرات أجنبية لعمل خلخلة للنسيج الاجتماعي والتشكيك في أي شيء يحدث في الوطن، مشيرًا إلى أنه وسط كل هذه التحديات مصر تقرر إرسال 5 طائرات لتركيا وسوريا، لمساعدتهم بفضل الله عز وجل محملين بمعونات طبية وغذائية.

وأشار إلى أن مصر لا تنسى ريادتها ولا انتمائها الإنساني، وترسل مساعدتها لكل الدول المنكوبة.