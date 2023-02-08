ضبط 1682 قضية متنوعة.. جهود شرطة التموين لضبط الأسواق (فيديو)

نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية فيديو يوضح جهود الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة خلال الساعات الماضية.

وواصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية.

وأسفرت عن ضبط (1682) قضية تموينية متنوعة من بينها ضبط (13) قضية بيع بأزيد أرز أبيض بمضبوطات بلغت (2,370 طن أرز أبيض "عينى")، وكذا ضبط (37) قضية عدم توريد أرز شعير بمضبوطات بلغت (89,554 طن أرز شعير "مستندى")، وضبط (2) قضية بيع بأزيد أعلاف بمضبوطات بلغت (283,375 طن أعلاف داجنة "عينى")، وكذا (10) قضايا غش أعلاف وأسمدة زراعية "مجهول المصدر - غير صالحة للاستخدام" بمضبوطات بلغت (185,400 طن أعلاف حيوانية وداجنة "عينى")، ضبط قضية فى مجال حجب السلع الاستراتيجية بمضبوطات بلغت 18,200 طن "زيت طعام – زبدة".