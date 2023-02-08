الأربعاء 08 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إخلاء مرضى مستشفى 30 يونيو بالإسماعيلية (صور)

مستشفى 30 يونيو بالإسماعيلية
مستشفى 30 يونيو بالإسماعيلية

كشف د.أحمد البرعي، مدير فرع الهيئة العامة للرعاية بالإسماعيلية الصحية، أسباب إخلاء مستشفى 30 يونيو للمسالك البولية.

مستشفى 30 يونيو بالإسماعيلية 

وقال البرعي، لـ"الدستور"، إنه تم إطلاق بودرة إطفاء الحريق داخل المستشفى بدون وجود حريق، وتم إخلاء المستشفى من المرضى لحين فحص النظام وإعادة تشغيله، موضحًا أنه تم إخلاء المستشفى بالكامل ونقلهم إلى مجمع الإسماعيلية.

مستشفى 30 يونيو بالإسماعيلية 

أضاف أن ما تردد عن حدوث انفجار أو إصابات في المستشفى عاري تمامًا عن الصحة وأن ما حدث مجرد إطلاق بدورة الحريق وأن جميع المرضي بخير ونقلوا بأمان لتلقى علاجهم في مجمع الاسماعيلية الطبي الذي يبعد مترات قليلة من مستشفى 30 يونيو.

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