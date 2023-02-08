الأربعاء 08 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

في بيان رسمي..

الاتحاد التركي يعلن حصوله على موافقة «فيفا» بشان تمديد الانتقالات الشتوية

الاتحاد التركي لكرة
الاتحاد التركي لكرة القدم

أعلن الاتحاد التركي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، حصوله على موافقة الاتحاد الدولي للعبة على تمديد فترة الانتقالات الشتوية في بلاده لمدة عشر أيام، في أعقاب الزلزال المدمر التي ضرب تركيا، قبل أيام.

وقال الاتحاد في بيان نشره عبر موقعه الرسمي:"وفقًا للوائح «فيفا» الخاصة بانتقالات لاعبي كرة القدم، والتي تكون ملزمة أيضًا على المستوى الوطني؛ تم تحديد فترة الانتقال والتسجيل الثانية لموسم 2022-2023 للاعبي كرة القدم المحترفين بين 12 يناير 2023 و 8 فبراير 2023، بحد أقصى 28 يومًا.

وأضاف: "ومع ذلك، بسبب إعلان الحداد الوطني بسبب كوارث الزلزال في بلادنا وقرار حالة الطوارئ في 10 مقاطعات ؛ قدم اتحادنا طلبًا رسميًا إلى «فيفا» في السادس من فبراير لتجنب أي سلبيات في الانتقال، وطلبنا تمديد فترة الانتقالات التي نحن فيها".

وتابع: "في المفاوضات مع «فيفا»، تم الحصول على موافقة شفهية لتمديد فترة الانتقالات لمدة عشرة أيام، وتنتظر عملية الموافقة الخطية".

وكان الاتحاد التركي لكرة القدم، قد أعلن في وقت سابق، تأجيل عدد من المباريات المقرر إقامتها الأسبوع الجاري في بطولة الدوري ودوري الدرجة الثانية، على خلفية الزلزال الذي ضرب جنوب شرق البلاد، صباح اليوم.

ونشر الاتحاد التركي بيانًا عبر موقعه الرسمي قال فيه: "في ظل تسجيل وفيات وحالات إصابة، واستمرار جهود البحث والإنقاذ إثر وقوع الزلزال، تقرر تأجيل المباريات التي كانت مزمعة يوم الإثنين الماضي في الدوري الممتاز.

وقرر الاتحاد التركي تأجيل جميع المباريات التي كان من المقرر أن تقام اليوم الأربعاء ضمن منافسات دوري الدرجة الثانية، وقدم تعازيه لعائلات الضحايا والمقربين منهم، وتمنى الشفاء العاجل للمصابين.

 

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