الأربعاء 08 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة 11 شخصا فى انقلاب «ميكروباص» بأسوان

انقلاب «ميكروباص
انقلاب «ميكروباص

أصيب 11 شخصا بكسور متفرقة بالجسم، اليوم الأربعاء، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق قرية فارس بمركز كوم أمبو بمحافظة أسوان.

وكان مدير أمن أسوان تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة كوم أمبو وسط محافظة أسوان، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق قرية فارس بنطاق دائرة المركز، ما أسفر عن إصابة 11 شخصا تم نقلهم إلى مستشفى كوم أمبو لتلقى العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة للاطمئنان عليهم.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيق.

محافظة أسوان انقلاب سيارة المحضر مستشفى كوم امبو

رئيس التحرير

وائل لطفي

مشروع النشر فى قصور الثقافة

الأكثر قراءة

ظهرت.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 بالاسم فقط جميع محافظات مصر

تردد قناة ssc sport المجانية قبل مباراة الأهلى وريال مدريد فى كأس العالم

رابط تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي لشركة بتروتريد 2023 وبالخطوات التفصيلية

رابط تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي لشركة بتروتريد 2023 لشهر فبراير

تضامن بنى سويف: مؤسسات المجتمع المدنى لها دور حيوى فى تخفيف الأعباء عن المواطنين

مصرع شخص ونجله في تصادم سيارة ملاكي ومقطورة قصب سكر بأسوان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

مجدى الطيب.. رحيل مجد وطيبة!

مدحت بشاى

فى وداع الطيب «مجدى الطيب»

ماجد حبته

أن يزورنا رئيس كرواتيا

أحمد غنام

كيف تعرف الفاشل؟ الفنان "ت.ك" نموذجًا

محمد رفعت

أهمية الاتجاه شرقًا!

جلال حمام

بالونات التجسس.. تاريخ يبدأ من الثورة الفرنسية

القس. رفعت فكرى

اليوم العالمى للأخوة الإنسانية

جمال رشدي

السياحة الدينية وكنيسة شهداء الوطن والأيمان بالعور ‏

صور

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

ختام فعاليات معرض الكتاب 2023

محطة تل أبيب

المزيد

الأعلى منذ 2003.. إسرائيل تعتقل 900 فلسطينى إداريًا

شعر به سكان الأراضي المحتلة.. زلزال يضرب فلسطين بقوة 4.4 ريختر

شكرى: ضرورة وقف إسرائيل الاجراءات الأحادية لعدم زيادة الاحتقان لدى الفلسطينيين