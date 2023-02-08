إصابة 11 شخصا فى انقلاب «ميكروباص» بأسوان

أصيب 11 شخصا بكسور متفرقة بالجسم، اليوم الأربعاء، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق قرية فارس بمركز كوم أمبو بمحافظة أسوان.



وكان مدير أمن أسوان تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة كوم أمبو وسط محافظة أسوان، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق قرية فارس بنطاق دائرة المركز، ما أسفر عن إصابة 11 شخصا تم نقلهم إلى مستشفى كوم أمبو لتلقى العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة للاطمئنان عليهم.



وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيق.