نصف مليون كتاب إجمالي مبيعات «الثقافة» في معرض القاهرة

حققت قطاعات وزارة الثقافة مبيعات غير مسبوقة، لإصداراتها التي شاركت بها بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في نُسخته الـ54.

وقارب إجمالي مبيعات قطاعات الوزارة المُختلفة النصف مليون نُسخة، منها نحو 180 ألف نُسخة، مبيعات جناح الهيئة المصرية العامة للكتاب، ونحو 75 ألف نُسخة مبيعات الهيئة العامة لقصور الثقافة، وأكثر من 137 ألف نُسخة، مبيعات بمبادرة "الثقافة والفن للجميع"، والتي طرحت مئات العناوين بأسعار مُخفضة من 5 إلى 20 جنيهًا.

وأعربت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، عن سعادتها بالمعدلات المتميزة للمبيعات التي حققتها قطاعات وزارة الثقافة، خلال مشاركاتها بمعرض القاهرة الدولي للكتاب الـ 54، والإقبال الجماهيري الكبير على الإصدارات، وهو ما عكس وعيًا حضاريًا لدى الجمهور بقيمة وأهمية القراءة.

وأضافت أن وزارة الثقافة تسعى جاهدة نحو تفعيل استراتيجية الدولة التنموية، الرامية لترسيخ الهوية المصرية، والحفاظ على موروثاتها الثقافية والفنية المتنوعة من خلال قطاعاتها المتعددة، حيث لا تقوم هذه الاستراتيجية على صعيد تحديث وتطوير وإنشاء البنية التحتية للمؤسسات الثقافية فحسب، بل تمتد في الأساس لتشمل حشد الجهود إزاء تطوير المحتوى والمنتج الثقافي وإتاحته لجميع الفئات المجتمعية، وتحقيق العدالة الثقافية، مؤكدة أن هذا ما تجسد على أرض الواقع بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، ووجهت وزيرة الثقافة الشكر للعاملين بقطاعات الوزارة المختلفة على جهودهم التي كانت السبب في إنجاح هذا المحفل الدولي.

وأكدت وزيرة الثقافة، أن الفترة القادمة ستشهد إقامة عدد من معارض الكتب بعدد من المحافظات والمدن، كما سيتم افتتاح عدد من منافذ البيع لإصدارات وزارة الثقافة بعدد من المدن التي لا يوجد بها منافذ لبيع الكتب.

وبحسب الإحصائيات الختامية للمعرض، حقق جناح الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، مبيعات تاريخية، بلغت 179532 نُسخةُ بجناح الهيئة، بخلاف 137212 نُسخةُ للعناوين التي عُرضت بجناح مبادرة "الثقافة والفن للجميع".

واشتملت قائمة إصدارات السلاسل الأعلى مبيعًا بهيئة الكتاب، سلسلة "ما"، وسلسلة "رؤية"، إلى جانب سلسلة "المصريات"، فضلًا عن العديد من السلاسل التي تُصدرها الهيئة والمجموعات الكاملة التي تصدرتها المجموعة الكاملة لصلاح جاهين.

ومن إصدارات سلسلة رؤية "هؤلاء .. هم الإخوان"، فهم مقاصد السنة النبوية رؤية عصرية،" نساء على عرش مصر"، "حماية الكنائس في الإسلام"، "حق الوطن"، "حوار الأديان والثقافات"، "تنظيم النسل ومتغيرات العصر"، "العقل والنص"،" مقاصد الشرع وقضايا العصر"، "فلسفة الحرب والسلم والحكم"، "قضايا الدين والحياة رؤية عصرية"، مكارم الأخلاق، "مهارات التواصل في السنة النبوية"، "فن الكتابات والجمل القصيرة " ، ومن بين إصدارات سلسلة "مصريات"، كتاب التربية والتعليم في مصر القديمة - الأسرة المصرية في عصورها القديمة - الأرض و"الفلاح فى مصر على مر العصور"

فيما حققت أجنحة الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة الفنان هشام عطوة، إقبالًا جماهيريًا مُكثفًا، محققُا مبيعات قاربت الـ 75 ألف نُسخة، و أصدرت الهيئة خلال فعاليات المعرض 66 عنوانًا جديدًا، نفد أغلبها خلال الأيام الأولى للمعرض، وتضمنت قائمة الأعلى مبيعًا إصدارات عميد الأدب العربي"طه حسين"، وإصدارات"الهوية"،"الذخائر"،"المسرح العالمي"، "ذاكرة الكتابة"، "كتابات نقدية"، إضافة إلى غيرها من إصدارات سلاسل الهيئة، مثل "الدراسات الشعبية"، "حكاية مصر"، "آفاق عالمية"، "آفاق السينما"، "آفاق الفن التشكيلي"، وإصدارات النشر الإقليمي، ومجلات الهيئة منها، "قطر الندى" المُخصصة للطفل.

فيما بلغ إجمالي مبيعات جناح المركز القومي للترجمة، برئاسة الدكتورة كرمة سامي، نحو 21 ألف نُسخة، حيث تضمنت قائمة الإصدارات الأعلى مبيعًا، "القضیة "، "نظریة المعرفة"، "السیاسة"، "تجارة مكة وظھور الإسلام "، "العقل الإجتماعي - مقدمة فلسفیة"، "بطاركة الكنیسة القبطیة في العصر الإسلامي 1517-461"، "مدخل إلى الأیدیولوجیات السیاسیة "، "أسباب الحرب العالمیة الثانیة"، "مختارات من دیوان شمس الدین تبریزي"الجزئين الأول والثاني "النقد الثقافي: النظریة الأدبیة وما بعد البنیویة"، "تاریخ مختصر للكون"، "ظاھرة الشك في الفكر الإسلامي"، "أخلاق الحداثة"، "فضاءات العنف"، "بنیة الشخصیة"، "العقیدة والشریعة في الإسلام "، "دلیل القارئ إلى النظریة الأدبیة المعاصرة"، "بطاركة الكنیسة القبطیة في العصر الحدیث"، "مغامرة المنھج"، "تاریخ البحث النقدي التاریخي للعھد القدیم "، "تاریخ البحث النقدي التاریخي للعھد القدیم "، "مصر بعد الفراعنة: من الإسكندر حتى الفتح العربي"، وغيرها من العناوين بمجالات علمية متعددة.

كما استطاعت إصدارات دار الكتب والوثائق القومية، برئاسة الدكتور أسامة طلعت، أن تحظى باهتمام جماهيري كبير من رواد المعرض، وبلغت مبيعاتها نحو 10500 كتاب، وتضمنت قائمة الأعلى مبيعًا، "عيون التواريخ"، "فتح العرب لمصر"، "أيام العرب في الجاهلية"، "الماسونية والماسون"، "مدارج السالكين"، "نهاية الإقدام"، "فتح العرب لمصر"، "عيون التواريخ"، "جمل الغرائب"، "الاقتضاب في شرح أدب الكتاب"، "الطارىء على السكردان"، "أيام العرب في الجاهلية"، "حدائق الأزاهر"، الجزء السادس من "مفرج الكروب"، وغيرها.

ووصل إجمالي مبيعات قطاع صندوق التنمية الثقافية، برئاسة الدكتور هاني أبو الحسن، 7554 كتابًا، حيث يتولى الصندوق التسويق لإصداراته، وإصدارات المجلس الأعلى للثقافة، برئاسة الدكتور هشام عزمي، والمجلس القومي لثقافة الطفل، وكانت أسعار العديد من إصداراته في متناول الجميع، حيث حققت قصص الأطفال مثل "حكايات ساندرا" ، "ذكاء بن الملك"، "الصبي والرجل المُلثم" أعلى المبيعات، وكانت أبرز العناوين المُباعة بجناح الصندوق، "لم أخرج من ليلي" لآني أرنو، "صحة توقيع إضافي"، "اليهود في الوطن العربي"، "أرنوب الحبوب، "الإسلام خارج الحدود"، "الحركة النسائية الحديثة"، "اليهود في الأندلس في عصر المرابطين"، "شكشوك"، "بورخيس كاتب على الحافة"، "مقالات في التنسيق الحضاري"، "أجنحة الشمس"، "موسوعة أعلام الأدب المصري الحديث"، "حجاب (قصائد مختارة)"، "نورسين ومطعم العنزات الثلاث"، "مذكرات الشباب.