الأربعاء 08 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

أسيوط: افتتاح معرض «أهلًا رمضان» لتوفير السلع بأسعار مخفضة بالقوصية

اللواء عصام سعد
اللواء عصام سعد

قال اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إنه جارٍ مواصلة افتتاح سلسة من معارض "أهلًا رمضان" بكل مراكز ومدن المحافظة، كما سيتم خلال ساعات افتتاح أكبر معرض أمام ديوان عام المحافظة وذلك في إطار الجهود التي تبذلها المحافظة تماشيًا مع سياسية الدولة لتوفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة لتخفيف العبء عن كاهلهم وتلبية كافة احتياجاتهم.

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افتتاح معارض أهلا

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء لتعمل جنبًا إلى جنب المنافذ المتنقلة والثابتة لتوفير السلع الغذائية للمواطنين بالأسعار الإقتصادية المخفضة خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المعظم.

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وأناب محافظ أسيوط، عدلي أبوعقيل، سكرتير عام مساعد المحافظة في افتتاح معرض بيع السلع والمواد الغذائية ومستلزمات شهر رمضان الكريم بأسعار مخفضة "أهلاً رمضان 2023" بمركز القوصية ضمن خطة التوسع في فتح المعارض والمنافذ لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين بالتنسيق بين المحافظة والتموين والوحدات المحلية والغرفة التجارية وغيرهم من الجهات المعنية.

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جاء ذلك بحضور اللواء محمد عزت رئيس مركز ومدينة القوصية ونواب رئيس المركز.

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وافتتح السكرتير العام المساعد المعرض وتجحول داخل أجنحته وأشاد بجودة المعروضات وأسعارها التي تناسب مختلف الفئات حيث يضم المعرض منتجات السكر والزيت والسمن والأرز والمكرونة والدقيق والخضر والفاكهة والسلع الرمضانية والمنظفات بالإضافة إلى اللحوم البلدية والحمراء وأقسام للمجمدات من خضر ولحوم ودواجن وأسماك وغيرها بأسعار تقل عن مثيلاتها بالأسواق بنسب تصل من 25 إلى 30 %.

أسعار مخفضة افتتاح معرض الأسعار الإقتصادية التنسيق مع الجهات المعنية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية السكرتير العام المساعد السلع والمواد الغذائية الغرفة التجارية اللواء عصام سعد محافظ أسيوط المنافذ الثابتة والمتحركة

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