الأربعاء 08 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

كواليس دعوى قيد لاعبي الزمالك: الاتحاد مسئول عن «خسارة فاركو»

جانب من الجلسة
جانب من الجلسة

شهدت جلسة نظر الدعوى المقامة من مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، للمطالبة بإلزام اتحاد الكرة بقيد 3 لاعبين تعاقد معهم النادي خلال الفترة الماضية؛ أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قبل تأجيلها ليوم 12 فبراير، العديد من الكواليس نرصدها في التالي.

وقال مرتضى منصور إنه يحمل اتحاد الكرة المسئولية كاملة، في حالة حدوث أي كارثة في مباراة الزمالك القادمة يوم الجمعة في إفريقيا، وأنه عرض على اتحاد الكرة مبلغ مالي لقيد اللاعبين لكنهم رفضوا وتعنتوا، - على حسب قوله-، بحيث لا يتم قيد لاعبي نادي الزمالك، متسائلاً :"هو الإسماعيلي دفع كام عشان يقيد لاعيبته؟".

وحمل رئيس نادي الزمالك اتحاد الكرة، المسئولية خسارة مباراة فاركو الماضية، بما وصفه بتشتت اللاعبين ذهنيا بعد عدم قيد الثلاثي الجديد المنضم للنادي.

وترافع الدفاع الحاضر عن اتحاد الكرة، قائلا إن نادي الزمالك لم يودع المبلغ المستحق عليه في حساب الاتحاد البنكي، ولم يتم إرسال إيصال الإيداع إلى الاتحاد المصري لكرة القدم للتأكد من سداد قيمة المبلغ المستحق، وفقًا قواعد القيد المتبعة، وأن وقف القيد جاء بسبب عدم سداد نسبة رسوم التوثيق، المقدرة بـ 3% من قيمة عقود اللاعبين الجدد.

واختصمت الدعوى التي حملت رقم 31449 لسنة 77، كلا من: وزير الشباب والرياضة، ورئيس اتحاد الكرة جمال علام، ووليد العطار، المدير التنفيذي لاتحاد الكرة.

وقالت الدعوى إنه بسبب موقف شخصي من جانب اتحاد الكرة المصري ضد نادي الزمالك ورئيسه، فقد أصدر رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم قرارا إلى المدير التنفيذي للاتحاد، بإصدار عقوبة ضد نادي الزمالك وثلاثة من اللاعبين بإيقاف قيدهم رغم تسجيلهم على السيستم في الميعاد القانوني، دون أي مبرر قانوني أو لائحي، وبالمخالفة لقانون فيفا، حيث إن عقوبة إيقاف القيد للاعبي نادي الزمالك أو النادي أو لغيره من الأندية يجب أن تصدر من الاتحاد الدولي لكرة القدم.

رئيس نادى الزمالك مرتضى منصور الدعوى محكمة القضاء الإداري مجلس الدولة

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