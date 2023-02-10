الجمعة 10 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

أفضل تصميمات وألوان جدران المكتب 2023 (صور)

جدران المكتب
جدران المكتب

تعتمد بيئة المكتب على التفاؤل والحيوية القوية، ويُعتقد أن الألوان تؤثر بعمق على مشاعر الناس، لذلك فإن اختيار نظام الألوان المناسب لطلاء جدران مكتبك أمر بالغ الأهمية، كما أن الألوان الموجودة على العلامة التجارية والألوان المتوافقة هي طريقة رائعة لتحقيق ذلك وفقًا لموقع «hindustantimes». 

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اللون الأزرق 

على عكس الاعتقاد بأن الضوء الأزرق الصارخ والنغمات الرائعة تنشر الإنتاجية يمكن أن تكون درجات ألوان الباستيل الدافئة طريقة رائعة للتطلع إلى التواجد في مساحة مكتبية والاستمتاع حقًا بالعمل.

• رمادي

اللون الرمادي هو اللون الذي يجب استخدامه في مكتبك إذا كنت تريد أن يكون له طابع متطور وأنيق يأتي اللون الرمادي في مجموعة واسعة من الظلال ، من الرمادي العميق الخافت إلى الرمادي الفولاذي اللامع. بالإضافة إلى ذلك، فإن نظام الألوان باللونين الرمادي والأبيض أنيق تمامًا ، لذا يمكنك طلاء أحد أما الجدران باللون الأبيض واستكماله بأثاث خشبي جميل وأضواء معلقة منخفضة لإضفاء مزيد من العمق على الديكور.

• أزرق غامق

أحد أفضل الخيارات لجدران المكاتب هو اللون الأزرق الغامق والغني، لأنه ينضح بأجواء احترافية ومثالي لمكان عمل الشركة. يمكنك الاختيار من بين الألوان مثل الأزرق الداكن والأزرق السرواني والأزرق البروسي. يتناقض الأثاث الأبيض والخشبي بشكل رائع مع الجدران الزرقاء الداكنة.

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• أبيض

يمكنك الاختيار من بين مجموعة متنوعة من الظلال البيضاء ، بما في ذلك بياض قشر البيض والأبيض الفاتح والعاج، لإضفاء أجواء منزلية على جدران مكتبك. اللون الأكثر شيوعًا لجدران المكاتب هو اللون الأبيض على الأرجح، إنه يوفر للمكتب مظهرًا أنيقًا ومصقولًا، يمكن استخدامه بشكل مثالي في غرف الاجتماعات، ومناطق الصالات، ومقصورات الموظفين في مباني المكاتب.

• قوس المطر

أثناء طلاء جدران مكان عملك ، ليس عليك الالتزام بظل واحد. للاندماج مع ثقافة الأعمال المعاصرة والنابضة بالحياة ، يمكنك اختيار مخطط ألوان قوس قزح لجدران مكتبك. لتزيين الجدران ، اختر مجموعة من ألوان الباستيل. إنه لا ينقل فقط مفهوم أن العمل ممتع ، ولكنه قد يكون أيضًا بمثابة استعارة لمبادئ الإدماج والتنوع الأساسية في مكان العمل.

• أصفر

يمكن لأي مساحة تجارية الاستفادة من البيئة المبهجة التي يمكن أن يوفرها اللون الأصفر. عندما يكون الضوء الطبيعي في مبنى مكتبك نادرًا، يمكن لطلاء الجدران الأصفر تفتيح المنطقة بشكل فعال. علاوة على ذلك، من أجل إضفاء بعض السحر على جدران منطقة المكتب، يمكنك أيضًا طلاء السقف وجدار واحد باللون الأبيض.

ختيار نظام الألوان لطلاء جدران مكتبك العلامة التجارية والألوان المتوافقة الألوان الموجودة على العلامة التجارية لوحة قماشية شفافة

رئيس التحرير

وائل لطفي

المهام الخمس للشركة المتحدة

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