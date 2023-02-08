الأربعاء 08 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

لجنة الإغاثة العليا فى سوريا: تلقينا دعمًا من الدول الصديقة والشقيقة

زالزال سوريا
زالزال سوريا

أكدت لجنة الإغاثة العليا في سوريا، أنها لا تنكر صعوبة الوضع في البلاد ما بعد الزلزال، لافتة إلى أن اللجنة تلقت دعمًا من الدول الصديقة والشقيقة.

كما أعلنت لجنة الإغاثة العليا في سوريا، وفقًا لفضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، أنها قامت بضخ كميات كبيرة من المحروقات للمناطق المتضررة من الزلزال.

ووصلت، أمس، طائرتان تحملان مساعدات إنسانية إماراتية إلى مطار دمشق ضمن الجسر الجوي الهادف لمساعدة المتضررين من الزلزال الذي تعرضت له سوريا ضمن عملية (الفارس الشهم 2) في اليوم الأول.

وقد شملت المساعدات الإنسانية في المرحلة الأولى 12 طنًا من المواد الإغاثية وعددًا من الخيم لإيواء 216 لاجئًا.

وكانت قد دعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، بالتنسيق مع وزارتي الخارجية وتنمية المجتمع، للانضمام إلى حملة "جسور الخير" والمساعدة في تجميع وتعبئة حزم الإغاثة للمتضررين من الزلازل في سوريا وتركيا.

وتأتي الحملة في إطار الجهود التي تقوم بها دولة الإمارات لتقديم المساعدات الإغاثية العاجلة للمتأثرين في سوريا وتركيا.

رئيس التحرير

وائل لطفي

مشروع النشر فى قصور الثقافة

الأكثر قراءة

ظهرت.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 بالاسم فقط جميع محافظات مصر

تردد قناة ssc sport المجانية قبل مباراة الأهلى وريال مدريد فى كأس العالم

رابط تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي لشركة بتروتريد 2023 وبالخطوات التفصيلية

رابط تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي لشركة بتروتريد 2023 لشهر فبراير

قبل الغرامة.. رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي شهر فبراير 2023

رئيس العراق يتلقى دعوة رسمية لحضور مؤتمر المياه من أجل التنمية المستدامة فى نيويورك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

مجدى الطيب.. رحيل مجد وطيبة!

مدحت بشاى

فى وداع الطيب «مجدى الطيب»

ماجد حبته

أن يزورنا رئيس كرواتيا

أحمد غنام

كيف تعرف الفاشل؟ الفنان "ت.ك" نموذجًا

محمد رفعت

أهمية الاتجاه شرقًا!

جلال حمام

بالونات التجسس.. تاريخ يبدأ من الثورة الفرنسية

القس. رفعت فكرى

اليوم العالمى للأخوة الإنسانية

جمال رشدي

السياحة الدينية وكنيسة شهداء الوطن والأيمان بالعور ‏

صور

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

ختام فعاليات معرض الكتاب 2023

محطة تل أبيب

المزيد

الأعلى منذ 2003.. إسرائيل تعتقل 900 فلسطينى إداريًا

شعر به سكان الأراضي المحتلة.. زلزال يضرب فلسطين بقوة 4.4 ريختر

شكرى: ضرورة وقف إسرائيل الاجراءات الأحادية لعدم زيادة الاحتقان لدى الفلسطينيين