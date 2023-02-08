الأربعاء 08 فبراير 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس المتهم بغسل 10 ملايين جنيه في الجيزة

حبس متهم
حبس متهم

أمرت النيابة العامة بالجيزة، اليوم الأربعاء، حبس المتهم بغسل أموال بقيمة 10 ملايين جنيه 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

واتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص؛ لقيامه بممارسة نشاط واسع النطاق في مجال إنشاء وإدارة المواقع الإلكترونية واستخدامها فى الاعتداء على حقوق البث الفضائى واختراق القنوات الفضائية المشفرة وإعادة بث محتواها على تلك المواقع بدون ترخيص أو تفويض من الجهات المختصة بالمخالفة للقانون.

وكشفت التحقيقات عن أن ذلك مكنه من تكوين ثروة مالية كبيرة جراء إرتكابه ذلك النشاط الإجرامى المؤثم، ومحاولته غسل تلك الأموال عن طريق قيامه بشراء المشغولات الذهبية وإيداعه بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ 10 ملايين جنيه تقريبًا.

النيابة العامة بالجيزة حبس غسل أموال تحريات المباحث البث الفضائي

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وائل لطفي

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