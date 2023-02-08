إعدام ربة منزل وعاطل فى قتل وسرقة شخص بالبحيرة أمام المفتى

قررت محكمة جنايات دمنهور، برئاسة المستشار ياسر الوصيف إحالة أوراق سيدة وعاطل، للمفتي؛ للبت في إعدامهم في قتل وسرقة شاب بالإكراه.



وتعود أحداث القضية المقيدة، برقم 21529 لسنة 2022 مركز شرطة دمنهور، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارًا بالعثور على جثة المجني عليه ملقاة، وبه عدة طعنات نافذة في أنحاء جسدة.



وكشفت تحريات ضباط مباحث مركز دمنهور، أنه على إثر خلافات سابقة بين كل من "ش.ال.م" ربة منزل و" خ.ع.ع" عاطل وبين المجني عليه "ا.أ"، وقاموا باستدراجه من محافظة الإسكندرية إلى مدينة دمنهور بحجة إنهاء تلك الخلافات، وما أن تقابلا حتى اصطحبه المتهم الثاني إلى مكان تواجد المتهمة الأولى، وما أن شاهدته المتهمة وباغتة بطعنة في الظهر بسلاح أبيض قد أعدتها سلفا.

وقام المتهم الثاني بالإمساك به من يده وطعنته بطعنه ثانية في ثانية في الصدر، وأعقب ذلك حصول المتهم الثاني على السلاح الأبيض، وتعدى على المجني علية بطعنات في الرقبة والرأس حتى أودت بحياته.

وتمكنوا من سرقة مبلغ مالي وهاتفه المحمول كانوا بحوزته، وقاموا بإخفاء الجثة تحت القش، واقتسما المبلغ المالي فيما بينهم، وألقوا بالسلاح الأبيض محل الواقعة في أحد مصارف المياه.



وبتقنين الإجراءات تم القاء القبض على المتهمين، وبعرضهم علي النيابة العامة قررت إحالتهم إلى محكمة جنايات دمنهور التي أصدرت حكمها المتقدم.