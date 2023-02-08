الخميس 09 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

غيرة في العلاقات: كيف تعيد صياغة أفكارك وعواطفك لتجنبها؟

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

تعتبر الغيرة أو صعوبة الثقة في علاقة ما هي إلا استراتيجية وقائية تحاول منعنا من التعرض للأذى مرة أخرى لا نحتاج إلى التغيير أو قمع، أو التوقف، أو تجاوز أو التخلص من الغيرة بدلاً من ذلك يجب الاعتراف بها وقبولها.

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ووفقًا لموقع hindustantimes لذا نحن بحاجة إلى تعلم استراتيجيات للتعامل مع الغيرة حتى نشعر بهذه المشاعر ولا ندعها تتحكم بنا.

1. الملاحظة والقبول: مارس الملاحظة وقبول مشاعر الغيرة، لا بأس أن تشعر بهذه المشاعر. إنها مؤقتة ولا تحتاج إلى التحكم في كل عاطفة تشعر بها، عليك أن تقرر المعنى الذي تعنيه لهم  ومقدار الاهتمام الذي توليه لهم ، وما إذا كنت تتصرف وفقًا لهم أم لا.

2. أفكار ومشاعر الغيرة: اشكر أفكار ومشاعر الغيرة لمحاولتك مساعدتك وحمايتك من خلال تحذيرك من خيانة محتملة قد تسبب لك الألم، تحاول الأفكار الغيورة مساعدتك على التنبؤ بما قد يحدث وتمنعك من المفاجأة، استمع إلى ما سيقولونه، واشكرهم على دورهم، وادعهم إلى حوار حول مكانهم في حياتك.

3. التعرف على مشاعرك: ضع في اعتبارك كيف تشعر عندما تفكر في اجترار الأفكار وتولي اهتمامًا وتغذي أفكار الغيرة والقلق (ربما تشعر بالقلق والغضب والحزن والارتباك والعجز والبؤس والغضب)، تدرب على اختيار المكان الذي تضع فيه انتباهك. 

4. ضع في اعتبارك السيناريو الأسوأ: ماذا لو قام شريكك بالغش؟ ماذا لو تركوك؟ ماذا لو لم تحصل على ما تريد؟ ماذا يعني ذلك بالنسبة لك؟ هل ستنجو؟ هل ستكون سعيدًا أو راضيًا مرة أخرى؟ هل من الممكن أن تجد علاقة أخرى أفضل؟ هل يمكنك أن تنجح وتزدهر وتجد المعنى والرضا في الحياة مرة أخرى؟

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5. ضع الأمور في نصابها: ضع في اعتبارك تفسيرات بديلة أو طرقًا أخرى للنظر إلى الموقف، ربما تشعر بالغيرة لأن شيئًا ما يهمك، يتيح لك التعرف على المعنى أن ترى أهمية تلك العلاقة بالنسبة لك.

6. حوّل تركيزك: مارس الامتنان وابحث عن الأشياء الجيدة في حياتك وفي علاقتك. ركز على ما يمكنك فعله لتحسين نفسك وعلاقاتك بدلاً من التركيز على ما يفعله الشخص الآخر. كن كريما مع حبك.

صعوبة الثقة في علاقة الملاحظة والقبول يجب الاعتراف بها وقبولها التعرف على مشاعرك صعوبة الثقة في علاقة ما

رئيس التحرير

وائل لطفي

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