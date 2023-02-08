الأربعاء 08 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

تقارير دولية: تباين أداء مؤشرات الأسواق الناشئة خلال تعاملات الأسبوع الجارى

مؤشرات الأسواق الناشئة
مؤشرات الأسواق الناشئة

كشفت تقارير دولية عن أنه على الرغم من صعود الدولار الأمريكي، ارتفع مؤشر مورجان ستانلي لعملات الأسواق الناشئة MSCI EM بنسبة 0.40%، ليستقر عند أعلى مستوى له منذ شهر مايو 2022. وجاءت المكاسب مدعومة باتجاه بنك الاحتياطي الفيدرالي نحو إبطاء وتيرة رفع أسعار الفائدة. 

وسجل المؤشر مكاسب خلال غالبية جلسات التداول هذا الأسبوع، لكنه تراجع بشكل ملحوظ خلال جلسة الجمعة على خلفية صدور بيانات التوظيف الأمريكية، والتي جاءت أعلى من المتوقع بشكل مفاجئ، ما يشير إلى احتمالية تشديد بنك الاحتياطي الفيدرالي للسياسة النقدية بوتيرة أكثر قوة في الاجتماعات المقبلة، الأمر الذي أدى إلى عكس بعض المكاسب التي سجلها المؤشر خلال جلسة الأربعاء فور انتهاء اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة.

وكان البيزو الكولومبي العملة الأسوأ أداءً هذا الأسبوع، إذ تراجع بنسبة (-2.57%)، وجاءت غالبية الخسائر خلال يومي الإثنين والجمعة، حيث هبط في الإثنين على خلفية رفع البنك المركزي الكولومبي لأسعار الفائدة بوتيرة أقل من المتوقع على الرغم من ارتفاع معدلات التضخم، بينما خسر في يوم الجمعة نتيجة إثارة المخاوف مجددًا من اعتزام بنك الاحتياطي الفيدرالي مسار أكثر قوة لزيادة معدلات الفائدة بعد صدور بيانات تقرير الوظائف والذي جاء أقوى من المتوقع.

أما الروبل الروسي فكان ثاني أسوأ العملات أداءً، حيث انخفض بنسبة (-1.94%) نتيجة كل من هبوط أسعار البترول في كل يوم من أيام الأسبوع وكذلك التقارير التي تفيد بأن دول الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة السبع قد وافقوا على توسيع نطاق العقوبات على روسيا.

وأدى انخفاض أسعار البترول وتزايد العقوبات المفروضة على الصادرات الروسية إلى تراجع الدخل بالبلاد، مما دفع وزارة المالية إلى الإعلان عن بيع 2.3 مليار دولار من احتياطي العملات الأجنبية خلال الشهر المقبل. 

ومن ناحية أخرى، كان الدولار التايواني أفضل العملات أداءً، حيث ارتفع بنسبة (+2.21%). وشهدت العملة أكبر المكاسب خلال جلستي الإثنين والخميس، حيث صعدت العملة يوم الإثنين على خلفية تحسن معنويات المستهلك ومع تسجيل شركة تايوان لمعدات تصنيع أشباه الموصلات لتدفقات أجنبية قوية؛ كما ارتفعت العملة يوم الخميس على خلفية قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي الذي شهد إبطاء وتيرة التشديد النقدي. 

وكان البيزو الفلبيني ثاني أفضل العملات أداءً، حيث صعد بنسبة (+1.49%) على خلفية كل من ضعف الدولار خلال منتصف الأسبوع وإعلان وزارة المالية عن طرح جديد لسندات اليورو للبيع للأفراد، مما قد يؤدي ذلك إلى زيادة الطلب على البيزو.

 

اجتماعات ا اجتماع اللجنة الفيدرالية أسعار الفائد ارتفاع معدلات التضخم الأسواق الناشئة الاحتياطي الفيدرالي التوظيف الأمريكية

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وائل لطفي

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