الأربعاء 08 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

مستشار الحكومة السورية: كل التحية للرئيس السيسى والمصريين لوقوفهم بجوارنا

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

قال الدكتور عبدالقادر عزوز، مستشار الحكومة السورية، إن سوريا تعرضت لكارثة فادحة في ظل ظروف جوية واقتصادية ومعيشية صعبة، وعدم توفر أقل الإمكانيات، موجهًا التحية للرئيس عبدالفتاح السيسي، والحكومة والشعب المصري لوقوفهم بجوار أهلهم بسوريا، في مواجهة الزلزال.

وقال «عزوز»، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية «إكسترا نيوز»، إن هناك استنفارًا شعبيًا وحكوميًا عامًا على كامل المستويات، وجميع محافظات سوريا تؤازر المحافظات الأكثر تضررًا، مؤكدًا أنه لا يمكن على الإطلاق مهما كانت تلبية احتياجات البحث والإنقاذ وتأمين المساعدات الغذائية والإغاثية.

وتابع مستشار الحكومة السورية، أن سوريا تعاني أكثر من عقد من الحرب الظالمة، بجانب الحصار الذي فرضته الولايات المتحدة الأمريكية بعيدًا عن الشرعية الدولية بحق الشعب السوري، والذي أثّر على الواقع الصحي والإمكانيات الاقتصادية.

وأشار مستشار الحكومة السورية، إلى أن سوريا بحاجة سريعة لفرق إنقاذ وآليات ومعدات لسرعة انتشال الضحايا، لكون حصيلة الضحايا تتفاقم نتيجة عدم توافر الإمكانيات لإنقاذ الأهالي تحت الأنقاض والمباني المهدمة، وحصيلة الدمار على المستويين المادي والبشري تتفاقم، مطالبًا بضرورة إنهاء المسعى الأمريكي لاستمرار فرض الحصار الإرهابي على الشعب السوري.

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