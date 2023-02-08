الأربعاء 08 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محطة تل أبيب

الأعلى منذ 2003.. إسرائيل تعتقل 900 فلسطينى إداريًا

إسرائيل تعتقل
إسرائيل تعتقل

قال نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الأربعاء، إن عدد المعتقلين الإداريين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية بلغ 900 معتقل، بينهم فتاة وخمسة أطفال، مقارنة مع 483 معتقلا إداريًا العام الماضي، وهو الأعلى منذ عام 2003.

وأضاف نادي الأسير الفلسطيني، في بيان: "الاحتلال أصدر أكثر من 12 ألف أمر اعتقال إداري على مدار التسع سنوات الماضية.. ‏كانت أعلى نسبة خلال العام المنصرم 2022، وبلغت 2409".

اعتقال دون محاكمة

وتستخدم إسرائيل قانونًا بريطانيًا قديمًا يتيح لها اعتقال الفلسطينيين دون محاكمة لمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر وستة، قابلة للتجديد بداعي وجود ملف أمني سري للمعتقل.

وأوضح نادي الأسير أن أكبر المعتقلين الإداريين سنًا هو المعتقل جمال النسر، 76 عامًا، والذي اعتقل في أغسطس الماضي.

في السياق ذاته، قال مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة «بتسيلم»، إن إسرائيل تستخدم هذه الصلاحية على نحو دائم وجارف وتعتقل مئات الفلسطينيين كشأن روتيني، وتحرص على تمويه هذه السياسة بغطاء قضائي.

وتعتقل إسرائيل في سجونها، حسب إحصاءات نادي الأسير الفلسطيني، 4800 فلسطيني، بينهم 160 طفلا و29 معتقلة.

فلسطين إسرائيل نادي الأسير بتسيلم السجون الإسرائيلية

رئيس التحرير

وائل لطفي

مشروع النشر فى قصور الثقافة

الأكثر قراءة

ظهرت.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 بالاسم فقط جميع محافظات مصر

تردد قناة ssc sport المجانية قبل مباراة الأهلى وريال مدريد فى كأس العالم

رابط تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي لشركة بتروتريد 2023 وبالخطوات التفصيلية

مباراة الأهلى وريال مدريد.. اللقاءات الأخيرة للفريقين تُرجح كفة الأحمر

رابط تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي لشركة بتروتريد 2023 لشهر فبراير

قبل الغرامة.. رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي شهر فبراير 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

مجدى الطيب.. رحيل مجد وطيبة!

مدحت بشاى

فى وداع الطيب «مجدى الطيب»

ماجد حبته

أن يزورنا رئيس كرواتيا

أحمد غنام

كيف تعرف الفاشل؟ الفنان "ت.ك" نموذجًا

محمد رفعت

أهمية الاتجاه شرقًا!

جلال حمام

بالونات التجسس.. تاريخ يبدأ من الثورة الفرنسية

القس. رفعت فكرى

اليوم العالمى للأخوة الإنسانية

جمال رشدي

السياحة الدينية وكنيسة شهداء الوطن والأيمان بالعور ‏

صور

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

ختام فعاليات معرض الكتاب 2023

محطة تل أبيب

المزيد

الأعلى منذ 2003.. إسرائيل تعتقل 900 فلسطينى إداريًا

شعر به سكان الأراضي المحتلة.. زلزال يضرب فلسطين بقوة 4.4 ريختر

شكرى: ضرورة وقف إسرائيل الاجراءات الأحادية لعدم زيادة الاحتقان لدى الفلسطينيين